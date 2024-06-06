武打巨星丨70歲成龍迅速老化惹網民驚訝　親揭頭髮全變白原因

▲ 成龍近況曝光！

武打巨星成龍大哥經典作多不勝數，揚言「永不言休」的他依然活躍影壇，成龍正在加拿大拍攝新片《功夫夢2，網民曝光他跟工作人員的合照，其外貌再度成為討論焦點！

成龍解釋「蒼老」原因

從照片所見，成龍一頭銀髮look，雖然添蒼老感，不過樣子頓變慈祥，網民也紛紛留言指「終究還是老了」。

對於被指急速衰老，甚至傳出罹患重病，上月現身武漱時，成龍揭真相：「我每天早上花1個多至2個小時把頭髮刷白，是老，但不是你們想像中的老，放心放心，我還很健壯！」

九龍城寨之圍城丨伍允龍視成龍為偶像 與林峯合作後成戰友

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【龍馬精神】成龍新片交流會遭大學生要求「回水」？ 發聲明告造謠者：相信善良與正義

接受老去：能老是一件幸運的事

今年4月，成龍迎來70歲生日，他於社交網上載數張舊照兼寫道：「我每次聽到這個數字的時候，心裡還是會先驚訝一秒鐘，我已經有七十歲了嗎？驚訝過後的第二個想法，就是我的大師兄洪金寶所說的那句話：『能老，是一件幸運的事。尤其我們拍動作電影的人，更知道這份幸運有多麼難得。』」

雖然成龍接受自己老去，不過他曾接受內地媒體訪問，大爆早年拼命拍動作戲，搞到自己周身傷，更預計將來要坐輪椅或撐枴杖，即使打了藥物針，久不久大腿也會疼痛，身體的確大不如前！

最新影片推介：鄭則仕專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5