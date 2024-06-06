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武打巨星丨70歲成龍迅速老化惹網民驚訝　親揭頭髮全變白原因

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

成龍近況曝光！

武打巨星成龍大哥經典作多不勝數，揚言「永不言休」的他依然活躍影壇，成龍正在加拿大拍攝新片《功夫夢2，網民曝光他跟工作人員的合照，其外貌再度成為討論焦點！

成龍解釋「蒼老」原因

從照片所見，成龍一頭銀髮look，雖然添蒼老感，不過樣子頓變慈祥，網民也紛紛留言指「終究還是老了」。

對於被指急速衰老，甚至傳出罹患重病，上月現身武漱時，成龍揭真相：「我每天早上花1個多至2個小時把頭髮刷白，是老，但不是你們想像中的老，放心放心，我還很健壯！」

九龍城寨之圍城丨伍允龍視成龍為偶像　與林峯合作後成戰友

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【龍馬精神】成龍新片交流會遭大學生要求「回水」？　發聲明告造謠者：相信善良與正義

接受老去：能老是一件幸運的事

今年4月，成龍迎來70歲生日，他於社交網上載數張舊照兼寫道：「我每次聽到這個數字的時候，心裡還是會先驚訝一秒鐘，我已經有七十歲了嗎？驚訝過後的第二個想法，就是我的大師兄洪金寶所說的那句話：『能老，是一件幸運的事。尤其我們拍動作電影的人，更知道這份幸運有多麼難得。』」

雖然成龍接受自己老去，不過他曾接受內地媒體訪問，大爆早年拼命拍動作戲，搞到自己周身傷，更預計將來要坐輪椅或撐枴杖，即使打了藥物針，久不久大腿也會疼痛，身體的確大不如前！

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