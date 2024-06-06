天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備

歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩近日透露兒子患有罕見遺傳病「天使綜合症」，引起各界關注和支持。

面對這一沉重消息，二人仍積極應對，希望以父母及演藝工作者的身份出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識。他們表示：「我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。 」

天使綜合症丨鄭俊弘夫婦發起辦慈善演唱會 何雁詩：讓罕見能被看見

患者症狀

患有天使綜合症的孩子通常會表現發育遲緩、語言障礙、嚴重功能障礙、智力障礙、癲癇、斜視、吞嚥障礙等問題，故此病會嚴重影響學習、語言及自主活動能力，甚至出現手腳痙攣徵狀。

▲ 早前鄭俊弘（Fred）與何雁詩透露兒子患有罕見遺傳病「「天使綜合症」，令各界關注。

感激各界幫忙 透露囝囝出現暈厥情況

日前Fred接受傳媒訪問，指這個報道出街後，收到很多親友私訊表示認識不同的醫生，甚至幫他們找到外國研發天使綜合症藥物有關的聯絡，故他很感謝大家的幫忙和支持。

他透露現時囝囝情況穩定：「醫生之前畀咗心理準備我哋，話2歲開始會多啲見佢暈或者抽筋，佢呢輪真係暈多咗。」

Fred續指囝囝會突然斷電，個頭耷一耷、跌一跌，這個他與太太也有心理準備，並指稍後覆診會再問醫生，看看是否需要開始吃藥控制，並希望能早日研發到醫治這個症的藥物。

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