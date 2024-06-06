綠置居︱長沙灣麗玥苑攪珠　約24戶爭一伙

▲ 綠置居長沙灣麗玥苑已安排攪珠。（資料圖片）

【綠置居／攪珠／揀樓次序／麗玥苑／長沙灣】綠置居長沙灣麗玥苑項目，今早（6日）舉行攪珠儀式，決定申請人揀樓次序。

資助房屋小組委員會主席黃碧如今早主持攪珠，申請家庭可參考申請編號最後兩個數字，作為揀樓次序的初步依據。今期麗玥苑約錄得5.6萬宗申請，當中居屋「一表兩抽」佔3.5萬份，新申請2.1萬份，預期約24個家庭爭一伙單位。

▲ 黃碧如（左）主持攪珠儀式。（曾耀輝攝）

首10個攪出號碼

60、51、32、84、81，71、57、76、87、63

綠置居今期新建項目，位於長沙灣麗玥苑，提供2,359個單位，市價52折推售，約由154萬至461萬元。

麗玥苑提供至少70個較大間單位，逾600平方呎，可間三房、有兩個廁所，是首次有綠置居興建這類間隔。另有約200個「撻訂」貨尾單位可供選購，包括鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑。

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