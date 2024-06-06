高鐵臥鋪︱姚柏良透露內地正籌備動臥列車首發團來港　業界：優勢不足推常規旅行團言之尚早

▲ （港鐵圖片）

高鐵香港段本月15日起，逢周五至周一增設通宵臥鋪列車，首次引入睡眠設施，來往上海虹橋、北京西站，京港、滬港間實現「夕發朝至」。有立法會議員對措施表示歡迎，形容措施是整個高鐵運行的新突破，透露內地亦正籌備首發團來港，希望推動雙向奔赴；有旅遊業界人士表示，車票暫時供應有限，高鐵的價格亦沒有特別優勢，推出常規高鐵遊產品言之尚早。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，臥鋪列車是非常好的體驗，業界歡迎新措施，形容措施是整個高鐵運行的新突破，起了一個「大動脈」作用，連通內地。他又指，以往紅磡站採用「兩地兩檢」通關模式，現在改為高鐵列車統一在香港西九龍站實行「一地兩檢」，通關便利度提升。他指，有別於飛機，旅客可於列車沿途看風景，尤其銀髮一族或家庭客，坐飛機有身體上的考慮，都會喜歡乘坐動臥。他透露，業界正積極籌備動臥的北京、上海團，令旅遊產品更豐富，內地亦正籌備首發團來港，希望推動雙向奔赴。

姚柏良指，香港高鐵一直有與旅遊業界緊密合作，適度地因應團客需求盡力配合。他期望，未來內地鐵路局能配合業界，在回程票務有較多保證時，對推出更多高鐵遊更為便利。被問到臥鋪列車推出後會否令令過夜旅客減少，影響本地酒店業生意，他表示，不擔心影響到過夜旅客，因為交通接駁便利，會吸引更多人旅客來港，特別是較大型的交流團，相信在暑假就會看到效應。

最新影片推介：

業界：高鐵價格沒有優勢 推出常規高鐵遊產品言之尚早

縱橫遊常務董事袁振寧則表示，從旅行角度看，若推出常規旅行團是言之尚早，因暫時供應有限，車票反應熱烈但未必會有「一票難求」的狀況，高鐵的價格亦沒有特別優勢。他認為需求一定會有，但此刻要即時推出相關的產品較難。

他指，現時亦有來往長沙及張家界的高鐵遊產品，從市場定位看，若鐵路多於6、7小時行程的，大部分市民都會選擇乘搭飛機，加上現時不缺乏北京及上海的航班，有時高鐵票價甚至會較飛機票貴，變相缺乏誘因發展高鐵遊。他又指，不同國家，如歐洲均設長途列車旅遊，例如4至5日，或一星期的旅程，列車會有餐卡及娛樂卡，或有淋浴設施等。如旅程有12個小時，「唔長唔短」，時間雖然方便展開旅程，但觀光性質上較難配合，因客人經過一晚行程，可能都想返酒店休息或淋浴，如即時展開旅程會較辛苦。

袁振寧指，暫時高鐵動臥未能預留車票予旅行社，相信將來班次增加後，若有空間予旅行社會試辦，無論來回或單程動臥往北京，然後乘坐飛機回港，都是一個特別體驗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5