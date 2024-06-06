親子理財︱「窮底」定「富底」？ 9大生活習慣影響成為窮人定富人

▲ 貧窮體質人士的9個生活習慣。

【親子理財/理財觀/儲蓄習慣】爸爸媽媽希望望子成龍，不過現時很多爸媽只着重於考試分數，缺乏從小培養孩子的理財意識。爸爸媽媽們有沒有想過，子女的理財意識要從小培養，即使他們不是含住金鎖匙出世，只要從小改變生活的習慣，也能令子女日後過上豐盛的人生。

孩子不能選擇出生在富貴或貧窮的家庭，爸爸媽媽的理財觀念，卻能對他們起到重要的影響。如果爸爸媽媽是擁有「貧窮體質」的生活習慣，或多或少也能影響他們成長後的理財觀念。因此教育子女第一步，爸爸媽媽必須從自身做起。

親子理財︱貧窮體質人士生活習慣

日本媒體《WithOnline》列出9個「貧窮體質」的習慣，中了4個或以上，就有機會是「貧窮體質」人士，立即睇下你中幾多個：

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親子理財︱貧窮體質人士特點

「貧窮體質」人士都有共通點，而且跟衣物打扮都有關係。如果你覺得自己是貧窮體質，不妨看下自己是否擁有以下4個特點。

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親子理財︱儲蓄體質人士

爸爸媽媽肯定不想子女成為貧窮體質人士，儲蓄體質人士又擁有哪些特點呢？

1. 合理安排時間，有充足的時間做事

2.注意個人形象，會配搭衣服

3.善於理財，不開設多餘的銀行户口

4. 整齊企理經常收拾房間

5. 按需要購物，不會購買多餘物品

親子理財︱專業人士育兒理財觀

教育子女理財，即是教育子女打理好人生，只要家長肯從自己的生活習慣上改變，身教子女做好理財，子女日後肯定會擁有豐盛的人生。立即跟專業人士學下如何教子女理財：

律師媽媽教女理財

廖佩儀(Michelle)於15、16歲跟父母學習投資，18、19歲便開始投資，至今參與的投資工具包括物業、股票和保險產品。這位律師媽媽自小經父母傳授理財之道，通過多年的實踐後，現正逐步教育自己的一對10歲孖女，期望透過理財三步曲，令孖女懂得自我管理財富。



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財爸親身實踐複利效應教女理財

財金界爸爸郭家耀擁有特許財務分析師(CFA)資格，並畢業於香港大學財務系，他批評香港無論是學校和坊間都沒有教導理財的課程，而理財對每個人是很重要。他親自訓練女兒理財，並且身體力行實踐複式利率的巨大效應，自從大學畢業開始，每月儲蓄大約2000元，現已積累為100萬元。

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爸爸鼓勵兒子做家務賺零用每月獲10%利息

內地有爸爸為了培養10歲兒子的金錢觀，讓孩子透過做家務、學習等賺取報酬，並開設「私人銀行」幫孩子存錢，存款達一定數額還會有10%利息，一年下來存款已達呢個數。

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