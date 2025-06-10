消委會食油推介｜食油含環氧丙醇+塑化劑可中毒致癌　消委會21款安全食油名單：獅球嘜/駱駝嘜/Meadows上榜

【消委會／食油／橄欖油／芥花籽油／花生油】每個屋企煮餸必備食油，餐餐食落肚成分要足夠安全！消委會曾分別抽查過市面上50款及60款食用油，結果發現部分樣本驗出基因致癌物「環氧丙醇」，亦有樣本被檢出塑化劑。不過，消委會同時亦有評選出5星滿分不含基因致癌物、及不含塑化劑的食油，現時仍有21款在市面有售，大家可以參考選購！

6成食油含基因致癌物「環氧丙醇」

消委會曾於2022年7月檢測市面上50款食用油，種類包括14款特級初榨橄欖油、6款芥花籽油及花生油、5款調和油、3款粟米油、3款椰子油、2款橄欖油、2款牛油果油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油及1款大豆油。

結果發現，接近6成（29款）樣本被驗出基因致癌物「環氧丙醇」，含量介於每公斤100至2,000微克，其中有2款超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤），長期食用恐損健康。另外亦發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，雖然含量合乎香港的限制水平，但有1款就檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。

16款5星滿分安全食油名單

消委會最後評出21款不含環氧丙醇的食油名單，當中有19款更獲5星滿分；TOPick整理出以下現時市面上仍有售的滿分安全食油：

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特級初榨橄欖油

Carbonell「Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil」

MASSERIE diSANT'ERAMO「Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction」

百益 Filippo Berio「Extra Virgin Olive Oil」

Meadows「Extra Virgin Olive Oil」

Primtori「Organic Extra Virgin Olive Oil」

伯爵 Borges「Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Origina」

百得利 Bertolli「特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste」

樂家 Colavita「特純橄欖油（冷壓）Extra Virgin Olive Oil （Cold Production）」

city'super「Organic Extra Virgin Olive Oil」

加利奧 Casino「Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil」

牛油果油

La Tourangelle「Avocado Oil」

Grove「Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil」

芥花籽油

Showa「Light Canola Oil （Added Vitamin E）」

Clearspring「Organic Rapeseed Oil （Unrefined， Cold Pressed）」

Spectrum Culinary「Organic Canola Oil （Expeller pressed）」

花生油

皇冠牌 Crown「極品花生油 Peanut Oil Reserva」

另外，只有 3款食用油完全沒有驗出污染物 ，包括：

Carbonell特級初榨橄欖油Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil

Primo葵花米油Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed

Showa的芥花籽油Light Canola Oil (Added Vitamin E)

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35款食用油產品含塑化劑 可干擾内分泌

除了以上50款食用油產品檢測，消委會亦曾測試過60款食用油，結果發現41款含有塑化劑；消委會指出，過去有研究顯示，塑化劑是一種內分泌干擾物質，長期過量進食或會影響實驗動物生殖系統發育。

而在剩餘19款不含塑化劑的食油樣本中，有6款分別含致癌物「苯並〔a〕芘」、有害物「3-MCPD」或基因致癌物「環氧丙醇」；另有5款樣本含有不飽和脂肪酸「芥酸」，經動物測試可損壞心組織，且含有「黃曲霉素」，可致中毒及影響肝功能。

在消委會評出8款不含塑化劑且較安全的食油產品中，現時市面上仍有5款有售：

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1. 獅球嘜粟米油

2. 獅球嘜純正芥花籽油

3. 萬歲芥花籽油

4. 駱駝嘜花生特級食油

5. 東遠特級芥花籽油

消委會教選購食用油貼士

消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食用油，消委會亦訪問了脂肪及食用油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出2大常見疑問：

一、油炸或烘焗，選哪種食用油？

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1. 食用油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食用油。

2. 烘焗時食用油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食用油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。

3. 另外，所選食用油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食用油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

二、3種情況應更換食用油

如出現以下情況，建議將食用油棄置並及時更換食用油：

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1. 當油炸用食用油顏色明顯變深

2. 出現明顯油膉味

3. 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

同場加映：15款不含致病菌防腐劑安全醬油

澳門消委會早前與市政署食品安全廳合作，檢測市面上15款常見醬油。全部樣本均購自澳門當地超級市場，容量規格有600克，以及由180毫升至760毫升不等，樣本標籤聲稱產地包括中國內地、香港、台灣、新加坡及日本。

為了解醬油的衛生情況，澳門消委會是次檢測醬油樣本中的致病菌包括金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及蠟樣芽孢桿菌。而檢測結果顯示，15款樣本未見異常，衛生情況良好；同時，15款醬油防腐劑含量亦未見異常，全部合格通過。安全清單如下：

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