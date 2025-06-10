消委會食油推介｜食油含環氧丙醇+塑化劑可中毒致癌 消委會21款安全食油名單：獅球嘜/駱駝嘜/Meadows上榜
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【消委會／食油／橄欖油／芥花籽油／花生油】每個屋企煮餸必備食油，餐餐食落肚成分要足夠安全！消委會曾分別抽查過市面上50款及60款食用油，結果發現部分樣本驗出基因致癌物「環氧丙醇」，亦有樣本被檢出塑化劑。不過，消委會同時亦有評選出5星滿分不含基因致癌物、及不含塑化劑的食油，現時仍有21款在市面有售，大家可以參考選購！
6成食油含基因致癌物「環氧丙醇」
消委會曾於2022年7月檢測市面上50款食用油，種類包括14款特級初榨橄欖油、6款芥花籽油及花生油、5款調和油、3款粟米油、3款椰子油、2款橄欖油、2款牛油果油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油及1款大豆油。
結果發現，接近6成（29款）樣本被驗出基因致癌物「環氧丙醇」，含量介於每公斤100至2,000微克，其中有2款超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤），長期食用恐損健康。另外亦發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，雖然含量合乎香港的限制水平，但有1款就檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。
16款5星滿分安全食油名單
消委會最後評出21款不含環氧丙醇的食油名單，當中有19款更獲5星滿分；TOPick整理出以下現時市面上仍有售的滿分安全食油：
特級初榨橄欖油
- Carbonell「Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil」
- MASSERIE diSANT'ERAMO「Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction」
- 百益 Filippo Berio「Extra Virgin Olive Oil」
- Meadows「Extra Virgin Olive Oil」
- Primtori「Organic Extra Virgin Olive Oil」
- 伯爵 Borges「Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Origina」
- 百得利 Bertolli「特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste」
- 樂家 Colavita「特純橄欖油（冷壓）Extra Virgin Olive Oil （Cold Production）」
- city'super「Organic Extra Virgin Olive Oil」
- 加利奧 Casino「Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil」
牛油果油
- La Tourangelle「Avocado Oil」
- Grove「Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil」
芥花籽油
- Showa「Light Canola Oil （Added Vitamin E）」
- Clearspring「Organic Rapeseed Oil （Unrefined， Cold Pressed）」
- Spectrum Culinary「Organic Canola Oil （Expeller pressed）」
花生油
- 皇冠牌 Crown「極品花生油 Peanut Oil Reserva」
另外，只有3款食用油完全沒有驗出污染物，包括：
- Carbonell特級初榨橄欖油Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil
- Primo葵花米油Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed
- Showa的芥花籽油Light Canola Oil (Added Vitamin E)
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35款食用油產品含塑化劑 可干擾内分泌
除了以上50款食用油產品檢測，消委會亦曾測試過60款食用油，結果發現41款含有塑化劑；消委會指出，過去有研究顯示，塑化劑是一種內分泌干擾物質，長期過量進食或會影響實驗動物生殖系統發育。
而在剩餘19款不含塑化劑的食油樣本中，有6款分別含致癌物「苯並〔a〕芘」、有害物「3-MCPD」或基因致癌物「環氧丙醇」；另有5款樣本含有不飽和脂肪酸「芥酸」，經動物測試可損壞心組織，且含有「黃曲霉素」，可致中毒及影響肝功能。
在消委會評出8款不含塑化劑且較安全的食油產品中，現時市面上仍有5款有售：
1. 獅球嘜粟米油
2. 獅球嘜純正芥花籽油
3. 萬歲芥花籽油
4. 駱駝嘜花生特級食油
5. 東遠特級芥花籽油
消委會教選購食用油貼士
消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食用油，消委會亦訪問了脂肪及食用油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出2大常見疑問：
一、油炸或烘焗，選哪種食用油？
1. 食用油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食用油。
2. 烘焗時食用油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食用油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
3. 另外，所選食用油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食用油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。
二、3種情況應更換食用油
如出現以下情況，建議將食用油棄置並及時更換食用油：
1. 當油炸用食用油顏色明顯變深
2. 出現明顯油膉味
3. 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。
同場加映：15款不含致病菌防腐劑安全醬油
澳門消委會早前與市政署食品安全廳合作，檢測市面上15款常見醬油。全部樣本均購自澳門當地超級市場，容量規格有600克，以及由180毫升至760毫升不等，樣本標籤聲稱產地包括中國內地、香港、台灣、新加坡及日本。
為了解醬油的衛生情況，澳門消委會是次檢測醬油樣本中的致病菌包括金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及蠟樣芽孢桿菌。而檢測結果顯示，15款樣本未見異常，衛生情況良好；同時，15款醬油防腐劑含量亦未見異常，全部合格通過。安全清單如下：
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