消委會食油推薦｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/米糠油/花生油

【消委會食油／食用油／橄欖油／牛油果油／米糠油／芥花籽油／花生油】食用油邊隻好？消委會早前測試了市面上50款食用油，當中包括特級初榨橄欖油、橄欖油、牛油果油、椰子油、米糠油、芥花籽油、花生油、葡萄籽油、粟米油等，其中約6成產品於測試中發現含基因致癌物「環氧丙醇」，長期食用恐損健康。TOPick近日搜羅市面上食用油，整理出15款不含基因致癌物安全名單。

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消委會食用油推薦｜6成食油檢出含基因致癌物 35款食用油產品含塑化劑

消委會於2022年測試香港市面上50款食用油，結果於測試中發現，當中約6成產品，即29款食用油於測試中檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，其中「御品皇」純正花生油及「SuperFoodLab」純正椰子油（無味配方）含量超出歐盟標準。

除此之外，另外2款食用油產品同時含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但其中1款「御萬家」百分百純正粟米油產品樣本檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，另有35款食用油樣本測試檢出含有塑化劑。

消委會食用油推薦｜50款食油測試樣本種類

消委會是次主要於超市及百貨公司中，搜集本港較常見的食油樣本進行測試，其種類包括橄欖油、芥花籽油、花生油、牛油果油、椰子油等等逾50款食用油，種類如下：

14款特級初榨橄欖油

6款芥花籽油

6款花生油

5款調和油

3款粟米油

3款椰子油

2款橄欖油

2款牛油果油

2款茶花籽油

2款葵花籽油

2款米糠油

2款葡萄籽油

1款大豆油

消委會食用油推薦｜健康食油推介！15款產品測試不含基因致癌物

TOPick整理出下列15款不含環氧丙醇的食油產品名單，以供參考：

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消委會食用油推薦｜15款5星滿分推介產品名單

消委會食用油推薦｜特級初榨橄欖油

「Carbonell」Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil

「MASSERIE diSANT'ERAMO」Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction

「百益Filippo Berio」Extra Virgin Olive Oil

「Meadows」Extra Virgin Olive Oil

「Primtori」Organic Extra Virgin Olive Oil

「伯爵 Borges」Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original

「百得利 Bertolli」特純橄欖油

「樂家 Colavita」特純橄欖油（冷壓）

「city'super」Organic Extra Virgin Olive Oil

「加利奧 Casino」Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil

消委會食用油推薦｜牛油果油

「La Tourangelle」Avocado Oil

「Grove」Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil

消委會食用油推薦｜葵花籽油

「Primo」Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed

「Showa」Light Canola Oil (Added Vitamin E)

「Clearspring」Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)

消委會食用油推薦｜2大選購食油貼士

消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食用油，消委會亦訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出兩大常見疑問：

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1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食用油？

食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食用油。

烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食用油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。

另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食用油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食用油？用過的油可否重用？

如出現以下情況，建議將食用油棄置並及時更換食油：

當油炸用食油顏色明顯變深。

出現明顯油膉味。

於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

資料來源：消委會

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