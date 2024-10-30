消委會食油推薦2024｜6款食油測試含致癌物塑化劑 推薦15款滿分名單橄欖油/牛油果油/芥花籽油/花生油
撰文： 郭子豐
發布時間： 47 分鐘前
最後更新： 46 分鐘前
【消委會食油2024／食用油／橄欖油／牛油果油／米糠油／芥花籽油／花生油】食用油邊隻好？消委會早前測試了市面上50款食用油，當中包括特級初榨橄欖油、橄欖油、牛油果油、椰子油、米糠油、芥花籽油、花生油、葡萄籽油、粟米油等，其中約6成產品於測試中發現含基因致癌物「環氧丙醇」，長期食用恐損健康。TOPick近日搜羅市面上食用油，整理出15款不含基因致癌物安全名單。
最新影片：
消委會食用油推薦｜6成食用油測試出含基因致癌物 35款食用油產品含塑化劑
消委會於2022年測試香港市面上50款食用油，結果於測試中發現，當中約6成產品，即29款食用油於測試中檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，其中「御品皇」純正花生油及「SuperFoodLab」純正椰子油（無味配方）含量超出歐盟標準。
除此之外，另外2款食用油產品同時含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但其中1款「御萬家」百分百純正粟米油產品樣本檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，另有35款食用油樣本測試檢出含有塑化劑。
消委會食用油推薦｜50款食油測試！橄欖油/牛油果油/椰子油/芥花籽油/花生油
消委會是次主要於超市及百貨公司中，搜集本港較常見的50款食油樣本進行測試，其種類包括14款特級初榨橄欖油、6款芥花籽油及花生油、5款調和油、3款粟米油、3款椰子油、2款橄欖油、2款牛油果油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油及1款大豆油。
消委會食用油推薦｜29款含致癌物食用油名單一覽
- Palermo有機特級初榨橄欖油
- Goccia D’OroOlive Oil
- M&S Food Olive Oil
- SuperFoodLab 純正椰子油(無味配方)
- Prolife Organic 有機野生冷榨山茶油
- 加康栢 CanBestOrganic Cold Pressed & Wild Camellia Oil Extra Light (Extra Virgin)
- Essential Waitrose & Partners Sunflower Oil
- Olitalia Rice Bran Oil
- 瑞茲米糠油
- Monini Grapeseed Oil
- 純一葡萄籽油
- 萬歲粟米油（100% 純淨）
- 御萬家百分百純正粟米油100%
- 寶鼎純正粟米油
- Spectrum Culinary Organic Canola Oil (Expeller pressed)
- 獅球嘜純正芥花籽油
- 刀嘜純正芥花籽油
- 大昌食品優質純正芥花籽油
- Wesson Vegetable Oil
- 金御膳濃香花生油（一級初榨）
- 御萬家百分百純正花生油100%
- Sagra花生油
- 麒麟 Unicorn濃香花生油
- 御品皇純正花生油
- Costa d’OroVitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran)
- 駱駝嘜花生特級食油
- 日清食用調理油
- 保得初榨橄欖葵花籽油
- Carrington FarmsCoconut & Avocado Cooking Oil Blend
消委會食用油推薦｜健康食油推介！15款產品測試不含基因致癌物
TOPick整理出下列15款不含環氧丙醇的食油產品名單，以供參考：
消委會食用油推薦｜15款5星滿分推介產品名單
消委會食用油推薦｜特級初榨橄欖油
- 「Carbonell」Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil
- 「MASSERIE diSANT'ERAMO」Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction
- 「百益Filippo Berio」Extra Virgin Olive Oil
- 「Meadows」Extra Virgin Olive Oil
- 「Primtori」Organic Extra Virgin Olive Oil
- 「伯爵 Borges」Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original
- 「百得利 Bertolli」特純橄欖油
- 「樂家 Colavita」特純橄欖油（冷壓）
- 「city'super」Organic Extra Virgin Olive Oil
- 「加利奧 Casino」Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil
消委會食用油推薦｜牛油果油
- 「La Tourangelle」Avocado Oil
- 「Grove」Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil
消委會食用油推薦｜葵花籽油
- 「Primo」Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed
- 「Showa」Light Canola Oil (Added Vitamin E)
- 「Clearspring」Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)
消委會食用油推薦｜2大選購食油貼士
消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食用油，消委會亦訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出兩大常見疑問：
消委會食用油推薦貼士｜ 一般油炸或烘焗，應該如便選用食用油？
- 食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食用油。
- 烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食用油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
- 另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食用油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。
消委會食用油推薦貼士｜ 油炸後如便判斷更換食用油時間？用過的油可否重用？
如出現以下情況，建議將食用油棄置並及時更換食油：
- 當油炸用食油顏色明顯變深。
- 出現明顯油膉味。
- 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。
資料來源：消委會
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5