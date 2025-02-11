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消委會食油推薦2025｜消委會檢測6成食油含基因致癌物　推介14款5星安全食油名單3款零污染物

食用安全

撰文： 倪慧雯、郭子豐

發布時間： 2025/02/11 16:12

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

消委會檢測6成食油含基因致癌物，推介14款5星安全食油，當中3款屬零污染物。

【消委會食油2025／食油／橄欖油／牛油果油／芥花籽油／花生油】食油邊隻好？消委會早前測試了市面上50款食用油，當中包括特級初榨橄欖油、橄欖油、牛油果油、椰子油、米糠油、芥花籽油、花生油、葡萄籽油、粟米油等，其中約6成產品於測試中發現含基因致癌物「環氧丙醇」，長期食用恐損健康。TOPick近日搜羅市面上食用油，整理出15款不含基因致癌物安全名單，當中14款等級評價更高達5星，值得留意。

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消委會食用油推薦2025｜6成食用油測試出含基因致癌物 35款食用油產品含塑化劑

甚麼煮食油最健康？消委會於2022年測試香港市面上50款食用油，進行了5種塑化劑（DEHP、DBP、DIDP、DINP及BBP）測試，結果於測試中發現，當中約6成產品，即29款食用油於測試中檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，其中「御品皇」純正花生油及「SuperFoodLab」純正椰子油（無味配方）含量超出歐盟標準。

今次消委會測試中，另外有2款食用油產品同時含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但其中一款「御萬家」百分百純正粟米油產品樣本檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，另有35款食用油樣本於消委會測試中，亦檢出含有塑化劑。

消委會指出，過去有研究指出，塑化劑是一種內分泌干擾物質，長期過量進食或會影響實驗動物生殖系統發育，而其中一款超標樣本牌子為「Gallo」My first olive oil Extra Virgin Olive Oil，其DINP檢出量（每公斤11毫克）超過食安中心行動水平及歐盟上限，測試中有問題產品的全部檢測結果，之後已轉交食安中心跟進。

消委會食用油推薦2025｜50款食用油測試！橄欖油/牛油果油/椰子油/芥花籽油/花生油

食油哪一種好？消委會是次主要於超市及百貨公司中，搜集本港較常見的50款食用油樣本進行測試，其種類包括14款特級初榨橄欖油、6款芥花籽油及花生油、5款調和油、3款粟米油、3款椰子油、2款橄欖油、2款牛油果油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油及1款大豆油。

是次測試中，有3款食用油測試完全沒有驗出污染物，包括「Carbonell特級初榨橄欖油Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil」、「Primo葵花米油Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed」，及「Showa的芥花籽油Light Canola Oil (Added Vitamin E)」。

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消委會食用油推薦2025｜29款含致癌物食用油名單一覽

  • Palermo有機特級初榨橄欖油
  • Goccia D’OroOlive Oil
  • M&S Food Olive Oil
  • SuperFoodLab 純正椰子油(無味配方)
  • Prolife Organic 有機野生冷榨山茶油
  • 加康栢 CanBestOrganic Cold Pressed & Wild Camellia Oil Extra Light (Extra Virgin)
  • Essential Waitrose & Partners Sunflower Oil
  • Olitalia Rice Bran Oil
  • 瑞茲米糠油
  • Monini Grapeseed Oil
  • 純一葡萄籽油
  • 萬歲粟米油（100% 純淨）
  • 御萬家百分百純正粟米油100%
  • 寶鼎純正粟米油
  • Spectrum Culinary Organic Canola Oil (Expeller pressed)
  • 獅球嘜純正芥花籽油
  • 刀嘜純正芥花籽油
  • 大昌食品優質純正芥花籽油
  • Wesson Vegetable Oil
  • 金御膳濃香花生油（一級初榨）
  • 御萬家百分百純正花生油100%
  • Sagra花生油
  • 麒麟 Unicorn濃香花生油
  • 御品皇純正花生油
  • Costa d’OroVitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran)
  • 駱駝嘜花生特級食油
  • 日清食用調理油
  • 保得初榨橄欖葵花籽油
  • Carrington FarmsCoconut & Avocado Cooking Oil Blend

    消委會食用油推薦2025｜健康食用油推介！消委會15款不含基因致癌物產品推介名單

    TOPick整理出下列15款不含環氧丙醇的食用油產品名單，其中14款等級評價更高達5星，以供參考：

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    消委會15款不含基因致癌物產品推介名單一覽：

    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜1.「Carbonell」Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜2.「MASSERIE diSANT'ERAMO」Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜3.「百益Filippo Berio」Extra Virgin Olive Oil
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜4.「Meadows」Extra Virgin Olive Oil
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜5.「Primtori」Organic Extra Virgin Olive Oil
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜6.「伯爵 Borges」Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜7.「百得利 Bertolli」特純橄欖油
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜8.「樂家 Colavita」特純橄欖油（冷壓）
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜9.「city'super」Organic Extra Virgin Olive Oil
    • 消委會食用油推薦‧特級初榨橄欖油｜10.「加利奧 Casino」Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil
    • 消委會食用油推薦‧牛油果油｜11.「La Tourangelle」Avocado Oil
    • 消委會食用油推薦‧牛油果油｜12.「Grove」Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil
    • 消委會食用油推薦‧葵花籽油｜13.「Primo」Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed
    • 消委會食用油推薦‧葵花籽油｜14.「Showa」Light Canola Oil (Added Vitamin E)
    • 消委會食用油推薦‧葵花籽油｜15.「Clearspring」Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)

    消委會食用油推薦2025｜2大選購食用油貼士

    消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食用油，消委會亦訪問了脂肪及食用油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出兩大常見疑問：

    消委會食用油推薦2025‧選用食用油小貼士｜1.一般油炸或烘焗，應該如便選用食用油？

    • 食用油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食用油。
    • 烘焗時食用油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食用油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
    • 另外，所選食用油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食用油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

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      消委會食用油推薦2025‧選用食用油小貼士｜ 2.油炸後如便判斷更換食用油時間？用過的油可否重用？

      如出現以下情況，建議將食用油棄置並及時更換食用油：

      • 當油炸用食用油顏色明顯變深。
      • 出現明顯油膉味。
      • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

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      資料來源：消委會

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