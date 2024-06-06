刮痧排毒｜鄭秀文曬玉背驚現滿身刮痧「血痕」　瘀血顏色反映健康【附中醫拆解刮痧迷思】

▲ 鄭秀文周三（5日）罕有地上載半裸背面照，曬出布滿刮痧痕跡的後背。

【鄭秀文／刮痧／排毒／瘀血／養生】樂壇天后鄭秀文（Sammi）近日積極為7月舉行的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》進行綵排，亦不時在社交平台分享去做gym鍛鍊身體、學唱歌及排舞等點滴；她於周三（5日）透露自己趁著空閒時間前往刮痧，更罕有地半裸上陣分享背面照，展現滿身「血痕」，十分誇張。

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鄭秀文周三（5日）在IG分享限時動態，分享自己完成工作後做刮痧的正面及背面照。從照片可見，其鎖骨位置已經刮出明顯的紅痕，後背更是布滿紫黑色的紅腫「血痕」，相當誇張。細看她另一張穿上背心在保母車上的自拍照，亦可發現其手臂上除了紋身之外，同樣有不少刮痧痕跡。

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中醫師拆解刮痧常見迷思

究竟刮痧有何功效？是否人人都適合刮痧？本港註冊中醫師古鎧綸曾經接受訪問，指出刮痧有不同功效，包括排毒及治感冒。刮痧過程（用刮法使皮膚出痧）可使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。

此外，刮痧亦可以擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，對於風寒痹症都有立竿見影之效。經常刮痧，可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力，亦有助於治療頑固痛症，與跌打有類似效用。

他指出，刮痧後皮膚紅腫、疼痛屬正常現象，但不同人會因體質或健康狀況出現不同反應，並非人人都會「出痧」（即皮膚起紅點），而皮膚泛起不同顏色，都反映身體狀況：

紫黑色：瘀血重、內傷或體寒

紅色：濕熱

微紅：相對健康

本港消委會亦曾諮詢多位中醫師，拆解坊間對於刮痧3大常見迷思：

1. 刮痧是否越大力，事後皮膚顏色越深越好？

刮拭後皮膚的顏色愈深，並不一定代表排出愈多的毒素，要視乎刮拭的部位和方向、操作的手法、力度和時間。只要適當運用刮痧療法便能達到預防和治療的效果。

2. 每次刮痧時間應相隔多久？

每次刮痧時間宜相隔3至6天，或以皮膚上出痧減退、手壓皮膚而沒有痛感為準。一般來說，皮膚若輕微出痧約需1天減退紅印，明顯出痧則需2至3天才能回復原狀。若刮痧部位的痧斑未退，不宜再在同一部位進行刮拭。

3. 哪些人不適合進行刮痧？

孕婦、女士於月經期間、身體虛弱、貧血或過度疲勞的人士都不適宜進行刮痧。刮痧時亦不宜在有暗瘡或潰爛的皮膚位置上刮拭，以免傷口擴大或受到感染。患有其他疾病的人士，包括嚴重心腦血管疾病、癌症、嚴重肝腎功能疾病、凝血功能異常疾病、糖尿病等都不宜使用刮痧療法，以免因過度刺激而導致症狀加劇或誘發其他併發症。

現3大徵狀須停止

消委會建議，刮痧療法應由合資格的中醫師負責進行會較安全，因療法是應用中醫理論來治療疾病，對刮拭的方向、時間、手法和強度有一定的要求，如操作不當或會令患者出現不良反應，甚至令病情加重。

刮痧療程期間，若感覺不適，如出現冷汗、面色瘡白或頭暈等身體虛弱的徵狀，應立刻停止刮痧。刮痧後亦需要留意皮膚狀況，正常來說刮痧後1至3天內，皮膚會局部出現痛或痕癢。若瘀血在1星期後還未消退，便有機會屬肌肉瘀傷。

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