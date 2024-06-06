東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱

【中風/癱瘓/公立醫院/床褥/東張西望】公立醫院疑發生醫療疏忽！TVB節目「東張西望」近日接到一名女士求助，指其母於2月28日晚上因全身無力入公立醫院求醫，院方由一開始否認其母中風，至3月1日下午，才急速轉態指其母證實為「大中風」。由於已完全錯過中風黃金搶救時間，女兒指年老母親目前左邊身完全癱瘓，生活難以治理，需入住院舍，龐大的醫療開支亦令她欠下巨債，因此認為院方需要為此負上一定負任。

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節目中，女兒Elsa講述事情經過，指其母於2月28日因全身乏力，加上私家醫院無床位的情況下，與母親晚上到公立醫院急症室求醫，直至29日凌晨，醫生指通過電腦掃描及其他檢查，未見其母有中風情況，其後便安排母親於內科病房留院觀察。Elsa指，29日中午時，她於探病時間探望母親，見當時母親仍可用雙手拿著電話，與親人視像，情況看似穩定時，豈料卻想不到於6小時後，母親病情卻突然急轉直下：

下午6點半，我見到媽媽左邊身已經不能動，而且小便失禁，於是立即搵護士...但佢只是回覆醫生好忙，可能要2、3天才回覆到...其後更已8時探病時間結束為由，叫我走...

心急如焚的Elsa指等了一整夜，至3月1日院方的主診醫生早上10時才致電自己，而且態度看似十分敷衍。

佢表示母親其實沒有大礙，打算轉介她到普通科門診，便可以出院。

Elsa當時堅持希望院方再次為母檢查，至3月1日下午1時，院方醫生再次致電時，態度已很大轉變，指指其母證實為「大中風」。

佢同我講已完全錯過中風黃金搶救時間，不可以手術，要一世食藥。

該名港婦接受訪問時亦稱，

中風時痛到想跳樓，不過連跳樓的力氣都沒，比死更慘！

對公立醫院已完全失去信心的Elsa，於是即是為母安排到私家醫院治療，醫生其後為其母進行了手術，清除了瘀血，安裝了支架，並明言母親右腦已有一部分壞死。由於生活難以治理，原本精靈的母親最終需入住院舍，她指私家醫院的住院費用已花費近60萬，再加上院舍每月4萬元費用，令她需要為此不斷借貸。更令她感失望的是，院方的投訴並沒有承認責任，令她難以釋懷。

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腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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