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繁花劇透丨第4集劇情預告　李李周旋下范總神秘貨物終見光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第3集講到李李也沒有善罷甘休，她繼續撮合魏總、范總見面，想截胡阿寶的生意。

第4集 （6/6）

夜東京玲子一大早揪住阿寶去朱家角開會，結果千里迢迢只是為了吃碗小餛飩，玲子最近一定是缺乏安全感，阿寶趕緊給夜東京投了一份保險，希望她不要再折騰了。

至真園這邊，魏總偷偷約了范總，他發誓要搶走寶總生意，借此成名。

在李李周旋下，范總的神秘貨物終於見光，眾人暗暗吃驚，而魏總的出價也讓范總徹底動搖，何必非要跟愛擺架子的阿寶合作，做人不能在一棵樹上吊死。

紅鷺這邊，阿寶身邊已經多了位男客人，兩人雲淡風輕事不關己，一邊聊天，一邊吃起了魏總請客的新奇大菜。

看到這一幕，汪小姐已經急到跳腳。

魏總豪擲千金，提前慶功，至真園上下所有客人都吃到了魏總送的大菜。

魏總感到今夜他是黃河路新晉小王子。不過這把癮沒過多久，他就發現大事不妙。

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