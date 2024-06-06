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食用安全｜男子進食1款涼拌菜休克入ICU 專家教6招防食物中毒

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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不少人喜歡食涼拌菜，但當中暗藏中毒風險！日本曾爆發逾450人吃市集上的涼拌青瓜後，集體食物中毒；内地一名長者因隔夜涼拌青瓜而引發感染性休克，入ICU險喪命。有專家提出6大建議防中毒。

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綜合台媒報道，2014年日本靜岡市發生集體食物中毒，450多人因生食青瓜後，感染出血性大腸桿菌；2016年緬甸136人因吃涼拌木瓜絲而上吐下瀉；去年，四川一家四口吃隔夜的涼拌皮蛋而引發食物中毒住院；另一位亦來自自四川的67歲男子，吃下隔夜的涼拌青瓜後，造成細菌感染，進一步引發感染性休克，幸進搶救後脫離生命危險。

台灣營養師程涵宇表示，涼拌菜雖然吃來爽脆美味，但或造成食物中毒。「因涼拌菜大多是生食，沒有經過高溫烹調的殺菌步驟，再加上夏天氣候濕熱，若沒有及時冷藏容易滋生微生物、細菌，食物中毒風險較高，尤其是市場售賣的涼拌菜，風險更高！」

程涵宇坦言，自己幾乎不曾在市場買過涼拌菜，主要是市場環境、溫度都難以控管，還會有蒼蠅、蟑螂等，也難以做到生、熟食分區處理，再加上老闆經常一邊處理食材、一邊收錢，都很容易汙染食物。

程涵宇認為自己製作涼拌菜較為安全，但要注意以下6件事：

  • 盡量自製涼拌菜
  • 一定要先清洗雙手
  • 製作時生熟食器具要分開
  • 食物及鍋具要用冷開水或逆滲透水沖過
  • 涼拌菜最好現做現吃，放置室溫不要超過2小時
  • 如涼拌菜份量較大，先分出當餐要吃份量，不要一大鍋上桌後再放進冰箱，以免微生物滋長風險大增。

長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，不一定要使用生食製作涼拌菜，以青瓜為例，只要汆燙過，就能去除小黃瓜殘留的農藥、細菌、蟲卵、硝酸鹽和A型肝炎病毒等有害物質。而且汆燙後立即冰鎮，就能保持青瓜的脆度和顏色，照樣可以涼拌青瓜。

同場加映：6種未經煮熟食物可致中毒

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