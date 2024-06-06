東張何伯丨何太公開三餐菜式證「餵飽」老公　何伯轉飲味精湯吃「軟飯」勁開心

▲ 何伯飲味精湯吃「軟飯」勁開心。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴被細女將聯名戶口450萬元取走而人氣急升，「新何太」更借住人氣高，無懼大眾批評成為網紅賺錢，以行動力證讓老公有飽飯食。

雖然「新何太」早前宣布直播帶貨，但因帳戶被舉報，最後改為直播聊天晒恩愛，而她亦未被網民針對而放棄做網紅影響心情，反而不時直播與粉絲交流，維持人氣度。

東張西望何伯丨新何太因一句話再被指曾做骨妹 自爆備孕3個月未造人成功

「餵飽」何伯

日前「新何太」在抖音群組分享生活點滴，原來她與何伯在鄉下陽江，網民推測二人回鄉投靠親人。

她更曝光每日用餐菜式，餐桌上可見有蝦、菜、麵、肉，更有西瓜做飯後果，網民更發現餐桌上有一大碗軟熟的白飯，何伯吃得很開心，又流露幸福表情，似乎十分享受太太的照顧。

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轉飲味精湯

最搞笑的是網民留意到餐桌上有一碗湯，更笑言現時何伯要轉飲味精湯，未知是否「新何太」想降低養老公的成本。

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