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家庭悲劇｜認知障礙母不知兒子猝死　伴屍3日大小便失禁鄰居上門揭悲劇

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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兒子家中猝死，認知障礙母懵然不知，伴屍3日大小便失禁，鄰居上門始揭發悲劇。（iStock圖片）

【認知障礙症／失智症／腦退化症／老人癡呆症】泰國發生一宗家庭悲劇，一名55歲男子倒斃家中，被發現時屍體膨脹，散發強烈的腐臭味。不過，同住的80歲母親卻因患有認知障礙症，對兒子的死懵然不知，並伴屍3日，期間疑似未曾進食和補充水分，並出現大小便失禁的情況，救護人員立即將其送院治療。

兒子猝死失智母懵然不知

根據當地傳媒報道，泰國信武里府警局周二（4日）下午4時接獲通報，指一名男子在住宅內死亡。警方與救護人員等隨即趕往現場，在屋內發現一具男性屍體，死者身穿黑色背心及短褲，由於屍體明顯發脹，估計已死亡數日，現場亦散發濃烈的腐臭味。

警方又在另一個房間發現死者的80歲、患有認知障礙的母親，她的身體虛弱且出現大小便失禁的情況，懷疑在兒子死後多日未曾進食和補充水分，最終由救護人員緊急送院治理。

根據警方調查，死者的子女平時在外地工作，近日因無法聯絡父親，於是拜託鄰居到家中查看，未料卻揭發悲劇。據悉，死者患有長期病，健康狀態不良，較早前更因跌倒導致無法工作，故留在家中照顧認知障礙的母親，而死者的妻子在不久前已去世。警方目前已將遺體送交法醫進行檢驗，並設置安置死者的母親。

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認知障礙症十大警告訊號

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

認知障礙3大種類

阿爾茲海默氏症：最常見的類型，佔了香港腦退化症個案總數的三分之二，患者50歲或以上居多，患者的退化是漸進式。

血管性認知障礙症：第二常見的類型，約佔腦退化症個案總數的3成，患者主要因腦中風或血管疾病，導致積聚性腦部損壞所致。

其他：散播性路易氏體認知障礙症、亨廷頓舞蹈症、額顳葉認知障。

點擊下圖查看認知障礙症十大警告訊號：

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