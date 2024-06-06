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親子好去處｜現崇山商場限定棋藝樂園　巨型棋盤打卡位+首屆民間挑戰盃

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

一到暑假，家長總會計劃一系列活動同仔女一齊玩。如果唔去旅行留港消閒，而家長和小朋友的共同興趣又是下棋的話，現崇山商場的「夏棋樂園」就啱晒你！現場不但有巨型棋盤打卡位，更特設第一屆民坊夏日暑棋盃，歡迎小朋友參加鬥棋！

黃大仙現崇山商場將於今個暑假化身為「夏棋樂園」，推出一系列以象棋為主題的活動。商場門口就有巨型棋盤，啱晒喜愛象棋的家庭一同打卡。

影相之外，仲有得玩比賽。為讓小朋友切磋棋藝，現崇山商場特意舉辦第一屆民坊夏日暑棋盃，號召各位民間高手比拼！比賽分高小及初小組，每組各設冠軍、亞軍、季軍、殿軍獎盃。而排名5至16的選手都可以獲得獎牌！為表揚每位小朋友參賽的勇氣，每位參加者都有精美禮品一份。

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若想精益求精，各位家長亦可安排小朋友參加「周世傑象棋特級大師車輪戰1對8人表演指導」，跟大師訓練邏輯思考、提升專注力，即日起至7月15日都可報名

今個夏天，一同享受下棋的樂趣吧！

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