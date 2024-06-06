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健康博覽｜推AI創科智能健康產品免費入場　慶父親節大派保健用品福袋

保健美顏

撰文： 李越樺

發布時間： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

前香港天文台助理台長梁榮武相信，創新科技可以更精準和更有效地維護健康。(機構提供)

市面醫療保健產品及服務種類繁多，將於下周舉行的第17屆「健康博覽」，期望打造成保健界的工展會，做到價錢平、選擇多，設專人講解及試用、試食的互動環節，還有免費體檢如聽力、視力、血管年齡，以及一對一免費註冊營養師諮詢服務等，為市民提供一站式銷售及服務平台。

今屆「健康博覽」有逾150個參展商以低至2折優惠價發售產品，大會今年更特別增設「智。健康」（Smart Wellness）專區，精選本港及國際創科產品，利用包括AI人工智能的新科技，貼身解決健康問題。焦點產品包括智能降噪專利技術助聽耳機「Kite 2」、電子導盲犬Robo-9、名家x  AI真人發聲書、暖之織KnitWarm、步行輔助系統及無障礙衣服等。

智健康專區。(機構提供)

梁榮武分享以老護老

博覽的特別嘉賓前香港天文台助理台長梁榮武，以親身體驗見證「以老護老」的挑戰性。今年72歲的他，與七旬兄弟姐妹一同照顧其97歲的母親。武哥說：「母親本來在工人陪同下，日常生活可自理。可是，一年多前，不知道是中風，還是跌倒，需要入住護老院。我們會輪流為媽媽清潔口腔、按摩等。當時媽媽亦需要吃軟餐，但當時不知道市面原來有如此多的選擇。」

作為天文科學家，他相信創新科技，可以更精準和更有效地維護健康。因此很認同「智。健康」專區的理念，他認為照顧長者的聽力、視力、活動能力和保暖很重要，自己亦不時吸收最新資訊，留意「衣食住行」的保健產品。

「無障礙衣物」為手術後病人、長者及殘疾人士等特製衣物。(機構提供)

入場送保健品

主辦機構為了營造開心熱鬧的氣氛，今屆將派發總值近300萬的保健禮品，第一擊是精選4,000件健康產品，以「現場震撼價」1蚊起發售。

第二擊是為慶祝6月16日父親節，連續3天免費派發1,500份保健品，每日500份，子女只要帶同爸爸來影相打卡，便有機會獲得$288以上的健康產品。第三擊，為鼓勵旅客來港消費，大會派發800個約值$800的健康福袋，出示旅客證明就有機會獲得。星級健康大使謝雪心、蘇珊、敖嘉年、杜大偉，更會與參加者分享健康心得，期間會送出40個「港安醫療中心-太古坊」超聲波乳房檢查。

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此外，大會亦會舉行超過80場講座及工作坊，合作單位包括香港中文大學中醫學院、香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心、香港浸會大學持續教育學院；以及30多個健康慈善機構或醫學團體參與。行政會議成員林正財醫生將與粵港澳醫療機構等，探討「跨境養老」等議題。

第17屆《健康博覽》
日期：6月14至16日
時間：11am-8pm
地點: 香港會議展覽中心Hall 3DE
入場：免費

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