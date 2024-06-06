買樓上車｜睇樓驚現98萬「超級筍盤」　水電網絡齊全地址喺呢度

▲ 香港睇樓驚現98萬水電網絡齊全「超級筍盤」，地址喺呢度引網民驚呼「估唔到香港有咁嘅地方」。

【上樓/筍盤/樓盤】香港樓價高企，要成功上樓對打工仔而言是遙不可及，不過原來香港也有不超過百萬的超級筍盤？近日有港女網紅跟隨地產中介睇樓，發現一個98萬元的「超級筍盤」，地址曝光後，更令大批網民驚呼，「估唔到香港有咁嘅地方！」

睇樓團驚現150萬無敵海景盤

近日，香港Youtuber林樂儀（Kate）跟隨地產中介，參加「外島睇樓團」，發現香港原來有150萬元的無敵海景盤，而一塊600呎、可以起樓的屋地也只需98萬元，超低樓價讓人驚嘆，但當中亦有不少使人卻步的地方，如裝修、傢俬、重建費也在考慮之中，睇樓團團友也是一笑置之。

是次睇樓團介紹位於吉澳的樓盤，地產中介彭先生先帶她們看一間擁有無敵海景的小屋，不過到達後只見一間滿是雜草雜物、350呎的單層瓦片小屋。雖然小屋令團友大感失望，但事實上，這便是150萬元的無敵海景盤，彭先生亦笑言「幻想同現實，永遠係差好遠！」，他又補充要起多於一層就要補地價。

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98萬筍盤只見一片空地

雖然第一個樓盤未如理想，但他們繼續前行，越走越入。沿路他們還見到有野豬出沒的警告牌，彭先生提醒這裡還有狐狸、箭豬出沒，同時亦有上百種山草藥。之後，他們來到98萬元的筍盤，但只見空地一片，彭先生隨後解釋這裡是可以起樓的屋地，「可以起3層」。其後他又指旁邊的一塊農地經已賣出，售價60萬元，買家是香港人。對於這片空地，有睇樓團團友表示即使買完也不知怎樣處理。

我不知道買來怎麼搞，工程各樣東西真的很難搞。

除了睇樓外，他們也参觀了一個6000呎、月租2萬元的租盤。租盤有4層，有大露台和大廚房，每一層也可以看到無敵海景，不過由於長時間無人居住，有部分地方需要維修。

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山旮旯樓盤位於吉澳

這些「筍盤」位於香港外島吉澳，吉澳面積235公頃，與長洲差不多，但開發的地方卻連十分之一也沒有。雖然島上有很多廢村，但仍有50戶常住居民。身為專營吉澳地產中介的彭先生，指吉澳有水、有電、有網絡，若要買餸便要乘船到沙頭角，船程約10分鐘，費用為40元。

Kate睇樓後表示，自由工作者或退休人士也適合搬進吉澳居住，因為無需每天前去市區，又指在吉澳是「另一種生活模式」。她之後亦於影片下註明「利申：唔係樓盤廣告，不喜勿插，一分錢一分貨，另類生活模式，鍾意市區請繼續你的美好生活」。

影片播出後，不少網民都驚嘆香港有這個地方，表示「真係增廣見聞」、「估唔到香港有咁嘅地方」、「退休一流」、「唔睇片住開城市嘅我哋真係唔知香港有啲咁嘅地方」、「唔講都唔知香港仲有呢種充滿鄉村味的地方」。

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