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加密班次︱港鐵端午節長周末增逾400班車　迪士尼綫加密至5分鐘一班車

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發布時間： 2 小時前

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（資料圖片）

港鐵宣布，將於本周六（8日）至下周一（10日），加強6條鐵路綫的列車服務，涵蓋全日不同時段， 3日合共增加超過400班車。

港島綫將於本周六大部分時段，以及其後2天的下午至傍晚時段加密班次，由約3至5分鐘一班車，加密至約2分半至4分鐘一班車。 南港島綫及迪士尼綫亦會加強服務，方便市民及旅客到海洋公園及香港迪士尼樂園遊玩。南港島綫全日大部分時間的列車班次，均會加密至約3至6分鐘一 班車，而迪士尼綫則在上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時2個時段， 由10分鐘一班車加密至5分鐘一班車，便利進出樂園的乘客。 東鐵綫方面，3日上午時段來往落馬洲至金鐘站的南、北行列車班次均會加密，包括往來落馬洲至上水站的班次，最頻密時約為8分半鐘一班車。

港鐵預計，長周末期間客流較多，呼籲乘客為行程預留充裕時間，東鐵綫羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站會有額外職員協助乘客。港鐵會密切監察各鐵路綫的營運情況，並與相關政府部門緊密聯繫，按實際需要適時調整列車服務。

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