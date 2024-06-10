強強聯手！滙豐強積金是您的最強後盾！賞您高達港幣12,600元紅利單位回贈！

無論是職場或賽場，打工仔還是運動員，香港人向來都是以獅子山精神全力拼盡！拼盡無悔的背後，一定有「最強後盾」的支持，才能讓人無後顧之憂地追尋理想，那可以是家人、摯友、愛侶、老闆，甚至是您的退休策劃團隊 — 滙豐強積金！

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"場內，我哋無後顧之憂。因為場外，有最強後盾！" 謝影雪｜香港羽毛球混雙代表

▲ 香港羽毛球混雙代表謝影雪

一句「香港加油！」，無疑是香港運動員最強的心靈後盾。作為運動員，除了在場上披荊斬棘，爭取最佳表現，原來謝影雪亦會關注場外家人、好友、市民及粉絲們的打氣及支持，成為推動她邁步向前的動力。誠如滙豐強積金是唯一連續2年榮獲「最佳強積金計劃」及「僱主之選」的強積金供應商，亦於積金評級「2024強積金大獎」、「理柏基金香港年獎2024」、及《彭博商業周刊／中文版》「領先基金大獎2023」獲得多項殊榮，產品及服務備受肯定，成為擁有整體「最高性價比」的強積金計劃¹，用心幫助您管理強積金，讓你輕鬆管理賬戶，爭取最理想潛在投資回報。

環球金融服務經驗

"擁有最強默契，就係場上最大優勢！＂ 鄧俊文｜香港羽毛球混雙代表

▲ 香港羽毛球混雙代表鄧俊文

「默契」是一種無需文字，只需一個眼神，就能理解對方動向的語言，而經驗的累積則有助培養人與人之間的默契。對於羽毛球混雙代表鄧俊文，一刻的成功並非僥倖，而是靠著平日與謝影雪勤奮練習，並在實戰經驗當中煉成「必殺」絕技，方可在比賽場上發揮出最大優勢。至於要在退休策劃這項長跑賽發揮最大優勢，您可以夥拍滙豐強積金，憑著他們豐富的環球金融投資及服務經驗，與您應對未來大計，您的強積金累算權益更會計入「全面理財總值」²。

多元化基金組合

"賽場千變萬化，策略越多元化，勝算越大！＂ 安永佳｜香港足球代表隊球員

▲ 香港足球代表隊球員安永佳

常聽足球評述員大講「控球轉身、倒掛金勾、挑球抽射」等術語，可見足球技術的變化多端。足球員安永佳可謂精通各種球技，加上教練的策略及球員間的相互配合，得以在一場90分鐘的球賽上大放異彩，靠實力取勝；同球賽一樣，投資市場千變萬化，所以滙豐強積金嚴選多達20隻成分基金，讓您按風險承受能力自行配置多元化投資組合，投資於不同市場及金融資產類別。

一站式管理平台

"撇除多餘動作，完美表現一氣呵成！＂ 何甄陶 ｜香港男子50米自由泳紀錄保持者

▲ 香港男子50米自由泳紀錄保持者何甄陶

游泳比賽其中之一的致勝關鍵，取決於泳姿及動作的俐落。香港男子50米自由泳紀錄保持者何甄陶無論比賽或平日鍛鍊均致力追求一氣呵成，亦有助鍛鍊身體柔軟度及協調性。在職場上，要快人一步管理好強積金，滙豐強積金的HSBC HK App讓你一站式管理強積金及銀行戶口，令你在強積金投資及管理上如魚得水、暢泳無阻，更方便快捷地享受全面的財富管理和退休規劃服務。滙豐銀行客戶只需幾個簡單步驟，便可透過HSBC HK App申請開立滙豐強積金個人賬戶，輕鬆整合強積金戶口。

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3. 只適用於2024年5月5日推廣期前已持有合資格賬戶（以滙豐系統記錄為準）的現有成員。

4. 只適用於2024年5月5日推廣期前未持有滙豐強積金個人賬戶（以滙豐系統記錄為準），並於推廣期內透過香港滙豐流動理財應用程式遞交已填妥的個人賬戶持有人申請表並成功開立滙豐強積金個人賬戶的成員。

投資涉及風險，往績不能作為未來表現的指標。金融工具（尤其是股票及股份）之價值及任何來自此類金融工具之收入均可跌可升。有關詳情，包括產品特點及所涉及的風險，請參閲滙豐強積金智選計劃之「強積金計劃説明書」 。此廣告内列明的資訊只供説明用途，不應被視為投資意見及你不應根據這資料而作出強積金賬戶的投資選擇，並建議你就本廣告内容審慎行事。如你對本廣告的内容有任何疑問，應向獨立人士尋求專業意見。

（特約）