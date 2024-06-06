九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑分享女友視覺請食宵夜片　騷肌整三文治令粉絲失控

▲ 「四仔」請大家食三文治！

話題電影《九龍城寨之圍城》叫好又叫座，連帶戲中的「城寨四子」瞬間爆紅，當中「四仔」張文傑成功吸納不少女粉絲，昨日 （6月4日）張文傑於社交網分享「女友視角—整宵夜俾你食」的短片，引起不少女粉絲「暴動」。

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九龍城寨之圍城丨四仔請你食宵夜？

片中張文傑先以視像致電過來，然後他問道：「做咩搞到咁夜啊？成日唔瞓覺！咁夜唔瞓唔得㗎！我做緊嘢啊！一陣上床呢唔準玩電話知唔知？咩啊？肚餓？要食公仔麵？唉，一陣食完又過肥啊，好啦，轉頭整個『方包三文治』你食好冇呢？食完快啲瞓，聽朝約咗我去睇戲啊！」

這段「女友視角」片段引來頗大迥響，不少網民要求其餘「城寨三子」、伍允龍以及古天樂拍一條「女友視角」短片。

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九龍城寨之圍城丨整三文治片段爆紅

另外，張文傑當年教整「方包三文治」的短片被翻出，影片中他在船上製作「方包三文治」，赤裸上身的他切麵包時不經意地震胸。

一眾女粉絲為之瘋狂：「當然是想吃你了」、「我不會上當的張文傑，大半夜吃方包三文治，一定是你想要搶走我腹肌bb的陰謀」、「大佬吖，鬼得閒睇麵包咩」、「點解切包個胸會震」、「可能習慣咗，肌肉記憶」、「對唔住，好唔自覺就望你胸肌」以及「呢嗰熊震震，睇得我心動腳震震」。

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