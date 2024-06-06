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幼馴染丨吳業坤推出今年首支主打派台歌　以青春回憶啟動日系三步曲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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吳業坤新歌《幼馴染》。

年初宣布全面回歸樂壇的吳業坤（坤哥）近日推出今年首支主打派台歌曲《幼馴染》，以青梅竹馬的清澀戀情打開J-POP三步曲的序幕。

認真打造日系廣東歌的坤哥今次以漢字組成的日文字作為歌名，指：「雖然大家見過啲日文字，但係未必清楚佢個意思，以保留大家對歌曲的想像空間。」而往後兩部曲的歌名亦將以相近方式命名。

吳業坤首度參加空手道比賽即奪冠　坤哥以成為港隊代表為人生目標

吳業坤新歌《幼馴染》。

MV赴日本高松取景

新歌《幼馴染》除有日系清新的曲風、輕快的旋律及清澀甜蜜的歌詞外，MV亦專程在日本高松取景，令觀眾在聽覺及視覺被日本風包圍。

《幼馴染》以日本山景為主題，於電車、神舍等充滿日本特色的地方取景，而坤哥更是罕有除下眼鏡，換上山系造型，令人眼前一亮。

歌詞方面找來了填詞人Oscar Lee及少爺占聯手合作，寫出大家嚮往過的青春回憶，觸動聽眾內心曾經單戀的經歷。

吳業坤新歌《幼馴染》。

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