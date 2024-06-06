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第17屆《健康博覽》打造為健康保健界的工展會

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第17屆《健康博覽》打造為健康保健界的工展會

增「智.健康」專區、介紹AI創科新產品

4,000件「1蚊」起筍貨、送1,500份大禮、旅客福袋800個  同慶父親節

《健康博覽》(Health Expo)今年踏入第17屆，並將於6月14日至16日於香港會議展覽中心 Hall 3DE舉行。有鑑於市面醫療保健產品及服務種類繁多，價值不菲，主辦機構凌速博覽銳意把「健康博覽」打造成保健界的工展會，逾150個參展商以低至2折起優惠價發售產品，並透過和學術科研機構合作，新增「智.健康」(Smart Wellness)專區，介紹科技嶄新產品，歡迎試用和試食，現場更提供免費的聽力、視力、血管年齡、體適能等健康檢查，以及一對一免費註冊營養師諮詢服務，為市民提供一站式銷售及服務平台。

凌速博覽有限公司行政總裁梁中本先生表示，為慶祝父親節，大會送出總值300萬元保健禮品、包括特選4,000件「會場震撼價」健康產品，以「1蚊」起發售。更將於展期三天，送出合共1,500份的保健產品健康大禮。女士參與亦有機會取得免費超聲波乳房檢查。此外，大會更為來港旅客派發總值60萬元、合共800份健康福袋。

「智.健康」專區介紹創科保健產品

根據統計，本港有約九萬人即四成長者需由65歲以上親友照顧，「以老護老」的情況很常見；前香港天文台助理台長梁榮武先生，於新聞發布會上分享他以72歲之齡照顧97歲母親、「以老護老」的親身體驗。他說，照顧長者的聽力、視力、活動能力和保暖很重要。為了自己和母親的健康，他會吸收最新資訊，留意「衣食住行」的保健產品，以增強長者的自理能力和自信心。作為天文科學家，他相信創新科技，可以更精準和更有效地維護健康。以下是「智.健康」專區焦點產品：

香港科技大學蘇孝宇教授及其學生張健鋼先生採用研究近20年的智能降噪專利技術助聽耳機「Kite 2」，能降低背景噪音、同時把人聲優化30倍，加上其28納米晶片能10倍提升音頻處理能力，耳機可即時根據實際情況，將環境和人聲調和，讓使用者可聽得清楚，聽得舒服。

另外，由創新及科技基金資助的「物流及供應鏈多元技術研發中心」（LSCM）則會展示由其研發的全港第一隻電子導盲犬Robo - 9，可為長者量度血壓、血含氧量、心跳的長者服務機械人；還有AI真人發聲書，適合都市人把握時間閱讀。

獲全球多項設計獎的智能發熱產品「暖之織」KnitWarm，其設計的眼罩、肩暖護帶、腰封、護膝等，不但可為都市人舒緩疲勞、眼乾症、痛症等，更有助長者對抗低溫症，保暖保命。

睿程製作社「無障礙衣物」為手術後病人、長者及殘疾人士等特製衣物；方便穿戴，並和展能藝術家合作，衣服時尚美觀，全家都可穿上。

好好生活精選全球AI樂齡科技產品，例如輔助柏金遜病人進食及行走的「防抖匙」及「步行輔助系統」。

針對香港約四萬多名有咀嚼及吞嚥困難等問題的人士，日本商社三井物產(香港)有限公司引入來自日本及澳洲的色香味俱全高營養照護食品。包括以日本技術「凍結含浸法及分解酶」，製造出整條魚連魚皮達到「牙齦咀嚼級」的軟餐。一些軟餐系列更是煎炒煮炸也不會溶化。此外，不溶化「冰耆淋」以及各種高營養及功能性食品和飲料，適合體弱需要高營養的長者。部分產品更適合一家大細享用。以上健康產品不僅針對銀齡一族，也可解決一般都市人的健康問題。

健康研討會：林正財醫生講「跨境養老」

《健康博覽》舉行超過80場講座及工作坊。合作單位包括香港中文大學中醫學院、香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心、香港浸會大學持續教育學院；以及30多個健康慈善機構或醫學團體參與。行政會議成員林正財醫生將與粵港澳醫療機構等，探討「跨境養老」等議題；歡迎參加。

第17屆《健康博覽》(免費入場)

日期: 2024年6月14至16日 (星期五、六、日)

時間: 上午11時至晚上8時

地點: 香港會議展覽中心(Hall 3DE)

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