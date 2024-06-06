脂肪肝｜男子靠1招狂減22磅脂肪肝神奇消失　拆解4大陃習+16大食物消除內臟脂肪

▲ 男子靠1招飲食調整，一年狂減22磅，脂肪肝都神奇消失。

【脂肪肝／減肥／瘦身／高血壓／肥胖／關節痛】脂肪肝是常見都市病，2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。要改善脂肪肝可從飲食落手，台灣就曾有醫生分享，一名患有中度脂肪肝的70歲病人，靠一種飲食習慣在一年內狂減10公斤，脂肪肝也完全消失，成功重拾健康。

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾分享一宗病例，指一名70歲男子本身患有高血壓及脂肪肝，身高約1米5多、體重達74公斤，因自覺太胖，花一年時間調整飲食。在一年後回來覆診，發現他的體重已回落到64公斤，中度脂肪肝也完全消失。

調整飲食時段比重

男子透露，自己以往食量大、晚餐會吃得特別多，如今則是調整了三餐比重，早餐及午餐增加份量、將早餐當晚餐：「一樣煮白飯燒幾樣菜吃，午餐同樣吃得很豐富。」而晚上則只喝水，起初前兩、三個月不太習慣，但後來適應後便養成習慣。

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晚餐少食、少食多餐更易瘦？

錢政弘醫生引用2024歐洲臨床營養學期刊Clinical Nutrition ESPEN，一份分析2,050位巴西成年人的飲食習慣和肥胖的關係報告，發現晚餐吃得最多的人，肥胖比例亦多1.67倍、午餐吃最多肥胖比例卻減少29%、早餐吃最多肥胖比例反而差異不大。

研究亦指出，少量多餐者，在不增加整天熱量攝取的前提下，反而會因多餐而增加身體對胰島素的敏感度，導致變瘦。研究中每天進食超過3次以上的人，肥胖比例降低32%。

此外，研究亦發現較晚進食、或者晚餐吃最多的人，一般較不重視飲食質素，同時睡眠時間亦比較短、較為不愛運動。研究結論認為，如果將一日內大部分熱量攝取都集中於午餐期間、以及每天攝取三餐以上，可預防和減少肥胖或超重問題。

4大壞習慣易患脂肪肝

要改善脂肪肝，台灣營養師謝宜芳就分享了4大易致脂肪肝的壞習慣，建議盡量減少進食以下4類食物次數，至多一週一次，一次量大約一個手掌大就好：

1. 愛喝含糖飲料及高果糖飲料

2. 愛吃甜食，尤其是高糖烘培：餅乾、蛋糕、蛋撻、布丁、甜甜圈、巧克力糖等等。

3. 愛吃飽和脂肪高的食物：牛五花、牛小排、五花肉、滷肉飯、豬腳、東坡肉、雞皮、鵝皮、鴨皮、酥餅、鳳梨酥、蛋黃酥等。

4. 愛吃反式脂肪製作的食物：用乳瑪琳（margarine）製作的加工食品。

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