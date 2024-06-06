高才通｜高才通為子女插班「走後門」送紅包　校長：插班申請較去年激增幾十倍

▲ 九龍真光中學校長李伊瑩表示，今年學校接獲高才通受養人及港籍學童的申請表激增數百倍。

「高端人才通行證計劃」自2022年12月推出後反應踴躍，不少高才通更帶同子女移居香港，為香港的教育界注入新生力軍。不過，有消息指，有高才通父母為了能讓子女插班進入心儀學校讀書，鋌而走險向校方送紅包，選委界立法會議員、香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍證實有關情況，並指有高才通人士涉案接受調查。

高才通｜高才通目標鎖定傳統名校

不少「高才通」家長首選希望子女入讀香港的國際學校和直私學校，次選是官津學校中的傳統名校，因為部分高才通家長認為香港的教育較内地多元化，他們甚至視香港學校為進入英美等地大學的橋樑。

根據美聯升學的統計數據，自從全面撤辣後，大量家長查詢赴港插班事宜，「全撤辣」後的平均每月查詢量，較「全撤辣」前大幅增加約40%。

高才通｜插班申請「一疊疊」多幾十倍

津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩表示，曾在一個高才通家長會上，聽見選委界立法會議員、香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍向家長們作出溫馨提示，不能向任何學校送上金錢及禮物。李校長重申，每間學校都有其「收受禮物指引」，絕不能收受金錢及貴重禮物，曾有家長欲送上名牌手袋、銀包、頸巾以表謝意，但校方必定馬上拒絕。

部分家長會向老師送上手作、食物表達謝意，但向學校申請學位的家長，就絕對無需要送贈任何禮物，校方收生是看學生的能力、態度、有沒有特別技能等作出考慮。

至於今年的高才通插班申請情況，李伊瑩直言今年學校接獲高才通受養人及港籍學童的申請表激增幾十倍，以九龍真光中學為例，她形容「申請表多到一疊疊」，而本地插班生申請人數則與往年相若。她發現高才通的申請者是全國性，來自北京、上海的申請者也有很多，要特意乘飛機來本港出席筆試，而不少學校會為偏遠的申請者提供線上面試。

高才通｜高才通插班手段層出不窮

區別於本地家長在選校時都考慮到地域限制，高才通家長普遍更為進取，他們「先找學校再找居所」，並鎖定11校網、41校網等傳統名校網，部分高才通家長更非傳統名校不讀。九龍塘區有不願具名的校長分析，由於學校位處九龍塘，該校幾乎每天都接到高才通家長的插班申請，他們更接到地產經紀的來電，幫忙仍未抵港的高才通家長，詢問是否有插班生名額，「非常誇張」。

高才通家長覺得自己千里迢迢來到香港，肯定想仔女入讀香港的傳統名校，甚至神校等。試過有個家長來申請插班，拎住個仔的成績表開門見山就問：「校長，你睇下我個仔成績入唔入到喇沙，我只想個仔讀喇沙。」

該名校長續稱，他接觸過的高才通家長中，大部分已經做好找校攻略，有家長為了想六年級的女兒入讀傳統英中，自願「留班」兩年重讀五年級考呈分試。

我們早上通知家長錄取了插班位，他們已經立即從内地飛過來香港辦理入學手續，效率好高。

校長續稱，該名男生的成績的確非常優異，但他考慮到會影響原有學生的中一派位機會，最後都拒絕了該名男生的插班申請。

港媽圖以2萬賄賂校長安排兒子入學 升學專家：做法愚昧不可取

高才通｜高才通來港數字

「高端人才通行證計劃」自2022年12月推出後，截至今年2月底的入境處數字，當局至今批出接近 5.9萬宗高才通申請，其中4.4萬人已來港，當局同時批出 6.2萬宗受養人申請，而 4.6萬人已到港，當中 2.7萬名為 18 歲以下未婚和受養子女。 換言之，在高才通計劃下，每名獲批申請人平均帶 1.05 名受養人到港。在計劃下，高才通的受養人子女可獲資助入讀本港公營及直資學校，與本地學生無異。

高才通｜賄賂做法愚昧不可取

升學專家梁永樂表示，去年有港媽以2萬元行賄軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長，圖為兒子獲取小一學位被判刑，個案已經足以有阻嚇性。他重申，以賄賂手段換取入讀名校的手法絕對是愚昧不可取，校長不會因為紅包的金額鋌而走險，

教師同校長的公積金不低，保守估算，校長退休時領取的公積金少則600至700萬，多則近千萬，絕對不會為了這些鷄碎而做犯法之事。

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