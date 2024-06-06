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親子遊機票｜AirAsia推$0機票飛曼谷/沙巴　布吉/新加坡/澳洲等11航點$1起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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AirAsia推$0機票飛曼谷、沙巴，11大航點票價低至$1。（AirAsia FB圖片）

【機票優惠／平機票／免費機票／AirAsia／亞洲航空／親子遊】暑假就到，相信不少爸爸媽媽都計劃帶小朋友去旅行，東南亞是不錯的旅遊地選擇。AirAsia（亞洲航空）推出$0機票活動，航點可選曼谷及沙巴。另外，多個熱門航點機票$1起，即睇優惠詳情！

AirAsia將本周六（6月8日）中午12點推出$0機票活動，優惠涵蓋曼谷及沙巴兩大航點，出發日期由2024年9月2日至2025年10月8日，旅客只需支付稅項等費用，連稅後$462起。

AirAsia機票優惠詳情

預定日期：6月8日中午12時

出發日期：2024年9月2日 至 2025年10月8日

預訂網址：【按此連結】

另外，AirAsia港澳全線亦有機票優惠，涵蓋11個熱門航點，包括布吉、清邁、檳城、新加坡、澳洲等，其中馬尼拉票價低至$1。

AirAsia亦將於6月10日中午12點在旺角T.O.P 商場 G/F 舉行AirAsia「夾啱你個Vibe」活動，只要讚好及追蹤Facebook專頁便可參加遊戲，成為AirAsia MOVE會員或即場購票，更可獲得額外遊戲機會，夾走免費機票及其他豐富禮品。

機艙密閉空間存感染風險 醫生教搭飛機5個必做防護：

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