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儲蓄理財｜網紅「100日儲錢妙法」熱爆TikTok　1招跟住做輕鬆儲$5000

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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100日儲錢妙法。

【儲蓄理財/儲錢旅行/育兒資訊/抖音】成日想儲錢去旅行，但實踐比想像困難！最近，有網紅分享儲蓄理財新概念，發表「100日儲錢妙法」的挑戰活動，影片一出火速熱爆TikTok，而且只需要有一本相薄，100日後就可以輕鬆儲$5000，想去旅行就無難度，各位爸媽不妨參考！

最新影片︰

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

儲蓄理財｜只需一本相薄

近日，有位外國網紅Milly（@budgetwithmilly）在各大社交平台分享理財妙法，當中一個招100日儲錢法火速熱爆TikTok，至今有超過4.8萬訂閱及93萬讚好。

挑戰非常簡單，只需準備一本活頁2R相薄，先自製一張1-100數字排列的封面頁，用於記錄儲錢進度。然後於每格透明袋寫上1至100的數字，而每日僅需跟著數字，放入相對的金額，如數字1加入1元，數字2加入2元，如似類推直到數字100，100日後便可輕鬆儲到5,050元。家長可與子女一起進行挑戰，從小培養儲錢的習慣。

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儲蓄理財｜從小培養理財

網紅Milly除了介紹「100日儲錢妙法」，亦有分享其他理財妙計，如「25日儲$1000」，比「100日儲錢妙法」挑戰時間縮短，每日僅需$40，25日後便儲到$1000，這個方法適合初嘗試的小朋友，先讓他們有儲蓄概念，其後再增加難度。如果已完成100日挑戰，即可跟著Milly的$10000盒子儲蓄法，將目標推高，讓願望早日達成。

資料來源：Budget With Milly TikTok賬戶

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