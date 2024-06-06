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小廚神大賽圓滿舉行　冠軍憑創意親子菜式贏$8,000

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最後更新： 51 分鐘前

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大合照

《菓汁先生「煮」題樂園》小廚神大賽於5月25日圓滿舉行，在為期一個月的活動中，小朋友發揮無限創意，以菓汁先生入饌，設計出色香味俱全的有營食譜，大會在云云參賽作品中，精挑細選10位入圍者晉身總決賽，以親子形式即席炮製佳餚，最後由來自多個界別的評審團選出冠、亞、季軍寶座，一眾小朋友滿載而歸。

小廚神大賽上月起公開招募8至15歲小朋友及家庭，以蘊含維他B3, B6, C, D及鋅的菓汁先生為主題，設計出獨特的有營食譜，每個參賽作品都創意爆燈、菓味濃郁，最後選出10個最具創意和營養價值的組別，以親子形式（包括一位小朋友及一位家長）晉身總決賽，爭奪小廚神寶座。

冠軍小妹妹

參賽者須於45分鐘內即席炮製大會預定菜式「橙香果玉帶」，菜式要求參加者發揮想像力，以菓汁先生作為其中一款食材，並以均衡營養作為烹調主題。

大會按菜式創意、營養價值、製作技巧、食物裝飾及擺盤四大方面進行評分，最終選出冠亞、季軍，以及3名優異獎得獎者。其中冠軍小廚神贏得總值超過$8,000的豐富獎品。

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