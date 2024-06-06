小廚神大賽圓滿舉行　冠軍憑創意親子菜式贏$8,000

▲ 大合照

《菓汁先生「煮」題樂園》小廚神大賽於5月25日圓滿舉行，在為期一個月的活動中，小朋友發揮無限創意，以菓汁先生入饌，設計出色香味俱全的有營食譜，大會在云云參賽作品中，精挑細選10位入圍者晉身總決賽，以親子形式即席炮製佳餚，最後由來自多個界別的評審團選出冠、亞、季軍寶座，一眾小朋友滿載而歸。

小廚神大賽上月起公開招募8至15歲小朋友及家庭，以蘊含維他B3, B6, C, D及鋅的菓汁先生為主題，設計出獨特的有營食譜，每個參賽作品都創意爆燈、菓味濃郁，最後選出10個最具創意和營養價值的組別，以親子形式（包括一位小朋友及一位家長）晉身總決賽，爭奪小廚神寶座。

▲ 冠軍小妹妹

參賽者須於45分鐘內即席炮製大會預定菜式「橙香果玉帶」，菜式要求參加者發揮想像力，以菓汁先生作為其中一款食材，並以均衡營養作為烹調主題。

大會按菜式創意、營養價值、製作技巧、食物裝飾及擺盤四大方面進行評分，最終選出冠亞、季軍，以及3名優異獎得獎者。其中冠軍小廚神贏得總值超過$8,000的豐富獎品。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5