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心臟健康｜心臟衰竭治療方案多　四大支柱藥物助提升治療效果

醫健人物

撰文： 心臟科專科劉柱柏醫生

發布時間： 11 小時前

最後更新： 1 小時前

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提起心臟衰竭，不少人都會認為此症與自己無關，但原來心臟衰竭並不罕見，單是在美國，患者人數約為600萬，而香港數據顯示，約有1.2%的人口罹患此病；更有研究指出，確診出現嚴重心臟衰竭後，約有20%的患者有機會在兩年內死亡，所以絕對不能忽視！有心臟科專科醫生指出，治療心臟衰竭的方法愈來愈多，近年有指引建議患者及早使用四大支柱治療，包括ARNI、Beta受體阻滯劑、MRA、SGLT2抑制劑，希望在短時間內提高治療效果、降低入院機會或死亡風險。

心臟科專科醫生劉柱柏表示，心臟衰竭的成因眾多，當中可分為兩種主要類型：心臟衰竭合併射出分率正常（心臟衰弱但功能正常）和心臟衰竭合併射出分率減少（心臟衰弱且功能減弱）各佔一半。前者以年長人士較多，患者多同時有高血壓、糖尿病等長期病患，後者的主要原因包括冠心病、心肺疾病、心肌病和高血壓等，唯無論是哪一類型，都是嚴重的疾病，需要及早確診和治療。劉柱柏醫生說：

心臟衰竭可能導致心律失常，甚至突然死亡。根據病情的進展，可將心臟衰竭的生活影響分為4個期數，第一期：心臟較弱，但還沒有明顯症狀；第二期：較劇烈的活動(如跑步、快走)會出現問題，坐車也有困難；第三期：日常活動如洗澡、洗臉也會出現氣喘；第四期：只能坐着，不能活動。隨着病情進展，患者的死亡率也會逐步增高。

六分一患者 一年半後再因病入院

雖然心臟衰竭無法完全治癒，但若能於心臟衰竭早期嚴加控制，可盡量減少心臟功能衰退。劉柱柏醫生表示，傳統上治療心臟衰竭主要依靠三大類型的藥物，第一種是利尿劑(又稱去水丸) ，主要是將多餘的水份排出，舒緩症狀；第二類包括ACEI(血管張力素轉化酶抑制劑)或ARB(血管張力素抑制劑)，用於減低心臟負荷，以及Beta受體阻滯劑，目的是減低心跳和心臟負荷；第三種是MRA(礦物皮質激素受體拮抗劑)，主要是去水令心臟壓力降低。

傳統上，醫生會先使用一種藥物，成效不理想後再處方另一種藥物，但臨床上發現，六分一人在確診後一年半，會因為心臟衰弱而再入院，而這些病人在兩年內，死亡率便約20%，其中50%的病人會一年內再入院，所以不要小看入院的問題！

研究指SGLT2可減低心臟衰竭危險

近年，治療心臟衰竭的藥物有新發展，ARNI(血管張力素受體和腦啡胎酶抑制劑)是一種合併劑，相對傳統的ACEI優勝，有效減低死亡率，第二種是SGLT2(葡萄糖鈉轉運蛋白抑制劑)，本身是用於治療糖尿病，但研究顯示亦可減低沒有糖尿病的人士的心臟衰竭的危險，正常心功能的病人都可以使用。

劉柱柏醫生指出，現時醫學界除了將ARNI、Beta受體阻滯劑、MRA、SGLT2抑制劑作為治療心臟衰竭的四大支柱，更重要的是治療策略上亦有改進，從過去的逐一處方藥物，現在會在短短一兩個星期內盡早選用以上四類藥物，提高治療效果、降低入院機會或死亡風險。劉醫生強調，現時治療心臟衰竭的方法多，除了藥物治療外亦有非藥物治療方法，患者最重要是提升對心臟衰竭的認知度，積極及聽從醫生指示用藥，而不同藥物的成效及副作用都有不同，患者應與主診醫生商討最合適的治療方案。

心臟科專科劉柱柏醫生

欄名 : 健康專家專欄

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