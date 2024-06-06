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健康飲食丨哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」　2大吃法長壽兼抗老

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

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哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」，2大吃法長壽兼抗老。

【早餐／卡路里／哈佛／哈佛醫學院／飲食法／茄紅素／長壽／抗老】所謂一日之計在於晨！有哈佛醫學系教授便曾出書分享指早餐的重要性，指有意減肥人士以「不吃早餐」減肥隨時弄巧反拙，並建議若想長壽及防老化，可遵守2大飲食法則，包括卡路里限制法及多吃「有顏色的食物」。

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哈佛大學客座教授根來秀行醫生曾撰書分享「荷爾蒙抗老法則」，當中便曾提及早餐的重要性。他指出「不吃早餐」反而容易囤積脂肪，因為經過長時間的睡眠，沒有食物進入身體，身體會習慣將脂肪儲起；而且會令晚上食量變大，令熱量攝取大大增加。

醫生又警告一旦中間空腹時間會太長，會嚴重影響人體的生理時鐘，結果會導致睡眠不足、睡眠品質降低等。由於空腹時間太長，壓力荷爾蒙「皮質醇」的分泌也會增加，對身體造成負面影響。

要長壽及抗衰老，根來秀行醫生分享了2大飲食法則，包括卡路里限制法及多吃「有顏色的食物」，前者理論是將整體飲食所攝取的卡路里，限制為必需卡路里的70％左右，而食物需具5大營養素；後者是因色彩繽紛的食物，含有高抗氧化成分。

卡路里限制法 : 

  • 1.量的節制
  • 2.營養均衡
  • 3.什麼食物都吃
  • 4.多食含多酚類「白藜蘆醇」

多吃「有顏色的食物」

關於防止老化，有一個簡單的飲食規則是「攝取有顏色的食物」。色彩繽紛的食物，含有高抗氧化成分。例如，紅通通的番茄含有茄紅素，橘紅色的紅蘿蔔是β胡蘿蔔素，鮭魚的橘粉色，是來自蝦紅素。相對地，人工精製的食品則容易在人體發生氧化。天然未精製的食物，不僅含有豐富的維生素或礦物質，還能降低血液裡的血糖吸收速度。

11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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