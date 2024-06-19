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在職媽媽丨在職媽媽久坐不動不止臀部變大 研究：日坐11.7小時死亡風險高30%

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撰文： 張意宇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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久坐會增加死亡風險。

大家有沒有計過，自己每日有多少時間是坐着不動的？現代人慣性久坐不動的生活模式，其實可以對健康構成嚴重威脅。有研究便發現，如果每日坐的時間超過12小時，死亡風險便會上升30%，而且即使有做運動也無法抵銷久坐帶來的健康損害。

該項由加州大學聖地牙哥分校進行的研究，為了解久坐與年長女性死亡風險的關係，分析了約6,500名年長女性的生活習慣，並且讓她們佩戴裝置，以計算她們每日坐着不動的時間，然後花近8年時間追蹤這批女士的存活情況。

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結果發現，每日坐11.7小時或以上的年長女性，死亡風險比少坐的人高30%；更重要是，就算有進行中等至劇烈強度的運動，不論是多是少，都無法消除久坐對健康的破壞，死亡風險仍然較正常為高。有關研究已刊載在《Journal of the American Heart Association》。

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不過，有專家指運動實際上有助對抗久坐的影響，因為一項涵蓋1.5萬人的研究發現，6分鐘的中等至劇烈強度運動，便可以抵銷攤在梳化6小時的破壞．甚至是睡覺或站立等低耗能動作，心臟活動狀態都比久坐時更好，並且有助降低血糖水平。

過去的研究表明，長期要坐在案頭工作的人，更容易出現疲勞，以及頸部和背部疼痛，也更高機會出現抑鬱症。此外，久坐的生活方式亦會增加多種健康問題，包括心血管疾病、二型糖尿病、高血壓、骨質疏鬆症及癌症等。

久坐的影響是否無法逆轉？其實不然，而且扭轉困局的方法十分簡單。美國哥倫比亞大學曾找來11人進行久坐實驗，發現參加者若在坐着30分鐘後起身散步或運動5分鐘，便已經可以降低體內的血糖和血壓水平，尤其可以令餐後血糖升幅減低近6成，而且與完全不散步的人相比，久坐期間有散步的人，疲勞感會降低，情緒亦有改善。

由此可知，若無法改變久坐的模式，可以坐一段時後起身走走，不但可以改善健康狀態，也可使人情緒更好及更有活動，幾乎抵銷了久坐不動造成的健康破壞，故此研究人員建議經常要坐着工作的人，盡管未必有時間去健身室或運動場做運動，亦可以嘗試增加日常活動量，如行樓梯、散步及伸展等簡單活動，總比一動也不動為佳。

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