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海洋主題大年華｜「香港國際海洋節」明年舉行 海洋節演唱會一連三日料吸6萬人參與

親子好去處

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

「香港國際海洋節」將於2025年1月舉行。

香港由漁村發展成今日世界海運貿易港，海洋與香港的自然、文化、經濟發展密不可分，有賴得天獨厚的地利優勢—座擁壯麗的海岸線，為南中國海的沿岸重要城市並處於太平洋的前緣。

為響應特區政府盛事之都的概念，及向世界展示香港對海洋保育的決心， Bling Bling Ocean Foundation (藍宇宙海洋保育基金 Reg. No. : 91/19142) 、Zquare Communications Limited及GH Management Limited等聯合主辦機構將於2025年1月舉辦海洋保育界盛事—「香港國際海洋節」。「香港國際海洋節」為一連串以海洋為主題的大型嘉年華，活動選址請留意主辦單位稍後公佈。

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週末一連三日的豐富節目包括：海洋保育專區 (攤位/工作坊)、環保海洋美食區、海洋藝術專區、海洋保育論壇 、海洋保育大電影、香港國際海洋節演唱會等。「香港國際海洋節」希望通過藝術與娛樂，可以創新且更具吸引力形式，推動公眾參與可持續的海洋保育活動，藉以提升並鞏固香港在國際海洋保育的形象。

「香港國際海洋節」期望可籍此籌募捐款，未來用於香港及鄰近地區 (大灣區) 日後的海洋保育活動經費，以加強國際間的海洋保育合作和知識分享，共同解決跨境海洋保育問題，推動全球範圍內的海洋保育行動。除了三日大型嘉年華，「香港國際海洋節」亦於全年為學校、社區和企業等持續提供海洋保育的教育資源和培訓，促使大眾關注和長期參與海洋保育工作。

香港國際海洋節重點活動包括：

1.    互動體驗—海洋保育專區  (免費)

「香港國際海洋節」現場設有逾廿多個海洋保育攤位及工作坊，為大眾提供互動學習機會，互動體驗攤位。

2.    本地合作—環保海洋美食區

因應「香港國際海洋節」主題設計出一系列環保海鮮餐點/食品共入場人士品嘗，籍此宣揚可持續的海洋食材。

3.    文化藝術—海洋藝術專區  (免費)

「香港國際海洋節」特別邀請到國際知名日本書道家万美Mami，為「香港國際海洋節」設計活動T恤，並誠邀在活動期間，用她創作的Calligraf2ity風格，並即場表演大型書法。

4.    學術交流—海洋保育論壇  (免費)

海洋保育論壇將邀請來自亞太地區及全球的專業人士、學者、研究人員和組織參與，透過交流和合作，共同討論和應對海洋保育所面對的挑戰，發掘創新方案和可持續策略。

5.    電影播放—海洋保育大電影  (免費)

「香港國際海洋節」精選多部海洋保育電影，向大眾呈現海洋生態系統、海洋生物多樣性、海洋污染等主題的紀錄片或劇情片。

6.    香港國際海洋節演唱會

演唱會場次    ：    一連3場 (每晚1場)
演出歌手    ：    3場演出歌手將稍後公佈
慈善門票    ：    每晚將安排過百張免費慈善門票送予慈善機構

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