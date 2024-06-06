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港版羅拉丨小朱自揭被迫上內地相親節目　「搬運之花」朱芊佩：我喜歡我的工作

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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港版羅拉近況曝光！

曾被封為最美搬運工的「港版羅拉」朱芊佩（小朱），7年前被拍下工作照而火速走紅，其後朱芊佩於娛圈閃現過，除了先後與譚詠麟、林子祥合作外，亦接拍過廣告以及上節目擔任嘉賓。

【港版羅拉】最美搬運工變消瘦惹人心痛　朱芊佩被野生捕獲被讚超暖心

貫徹「羅拉」裝束開工

此位「運輸界羅拉」近年已絕跡幕前，早已重投運輸工作，早前某位攝影師於街頭「捕獲」朱芊佩，以鏡頭記錄低其工作日常，另外，朱芊佩早前於訪問裡分享未有加入娛圈的因由。

朱芊佩繼續以「羅拉」打扮開工，紥起頭髮的她身穿黑背心、短褲以及登山靴，小朱稱曾從事文員、酒店前台、物業管理、清潔工，甚至掃街、洗巴士等工作，最終也回歸搬運工行業。

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說到當年爆紅曾一度活耀娛圈，小朱直言未能適應幕前工作：「太難了，當時在跟經紀人合作的時候，我也在做這個工，可能有時候電話就聽不到啊，經紀人就幫我推掉了很多東西。」

小朱續說：「我表達能力很有問題，我覺得，還有我未必承受得了那種壓力，我看有些明星啊，紅了之後，他們無論做什麼都好像被人家盯着一樣，會不會就變得一點隱私都沒有，那樣就沒有自由了啊。」

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【港版羅拉】曾與譚詠麟+林子祥合作紅至內地　「最美搬運工」朱芊佩近況曝光【多圖】

港版羅拉化身女神去「相親」

另外，2019年小朱獲邀參與內地節目《新相親大會》，更與內地主持人榮迪申配對成功，原來當年她是不情願地亮相節目。

她說：「逼上去的，他們就是說要我上去，就拍完聊了兩句天發現好像三觀不合吧。（節目之後沒有在一起交往？）沒有，就節目之後就坐下來聊了幾句吧。（就拜拜了？）對。」

小朱更透露想擁有自己的車隊，希望能夠經濟獨立：「我喜歡我的工作，流自己的汗，吃自己的飯，很踏實，但我不可以倒下，因為我倒下就沒有人撐我！」

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