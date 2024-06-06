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家族榮耀之繼承者丨羅嘉良騷「三屆視帝」深厚功力　阿佘被余安安連環真摑依然笑笑口

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在昨晚（6月5日）播出的第18集最大震撼彈，是得悉身世後決定離開香港、遠走他方的Nana（梁靖琪飾）離奇墮海身亡，Nana死訊不但震撼丘家上下、還震撼不少網民。

Nana離世後，仍以為自己是親父的丘守義（羅嘉良飾）、以為自己是親母的二嫂戴綺婷（余安安飾）、真‧生母家碧（張鳳妮飾）、芷彤（陳瀅飾）、皓兒（佘詩曼飾）、高浚（林峯飾）、智斌（羅子溢飾），及到最後一秒才得悉自己是親父的成叔（吳岱融飾）先後哭成淚人。

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」

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家族榮耀之繼承者丨羅嘉良騷三屆視帝功力

當中以四位老戲骨—「撈家」羅嘉良、余安安、張鳳妮及吳岱融的喊戲最到位，四人之中則以「三屆視帝」撈家演繹最有難度及突出，在網絡旋風式贏盡正評。

礙於是一家之主、又是丘氏集團重要掌權人，守義即使得悉愛女死訊後，在丘家眾人面前仍強裝淡然及鎮定，直到人潮散退、守義一人留在丘家大廳回憶起與Nana昔日的種種時，撈家才真正展示「層次式喊功」，由懷念到追悔（自責經常責備Nana）到按捺不住的思念到痛心至極的難過，單靠眼神及全程在眼眶打轉的淚水已清楚展現以上情緒。

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家族榮耀之繼承者丨網民突破盲腸

有網民突破盲腸指撈家最神的地方，是眼淚凝聚到最後一刻才掉下來：「那一滴淚最後才落下，真的絕了」、「演技真的沒得說，很有感染力，有氣質」、「 看他演戲真的是一種享受」、「真的很鼻酸」、「演技爆炸，真的很自然」、「老父親對女兒的疼愛表現得淋漓盡致」、「他是為演戲而生的」、「港劇之王」、「情緒感覺藏得好深，演技很貼合角色」、「演技是最好的濾鏡」。

還有網民力讚撈家為奸角注入了溫度：「明明是個壞角色，但完全討厭不起來，還很揪心」、「反派角色卻比正派更有魅力，就是港劇厲害的地方，很多經典角色都是反派人物」。

除喊戲，撈家另外兩場與阿佘就鑽石商場發展事宜的拉鋸談判戲，二人均是單靠眼神、眼眉及皮笑肉不笑的狀態，演活商界爾虞我詐式的「互拋浪頭」及「討價還價」，戲味甚濃。

家族榮耀之繼承者丨余安安瀑布式淚崩

至於同樣有突出表現的還有余安安，飾演「刁蠻蠢千金」綺婷的安安姐，雖然平日聲大大但實則「冇貨賣」，不但沒有機心，更相當容易被利用了也不自知。

昨晚綺婷得悉愛女離世後，為配合其角色「乜都收唔埋」的性格，安安姐處理這場喊戲全程瀑布式淚崩之餘，更喊到委屈得像個小女孩，雖然與實際年齡不太相乎，但卻完全演活角色的不成熟及外露面，獲網民大讚「搞笑又可愛」：「余安安演得像極了蠢貨，非常極致地調動了觀眾的情緒」、「好喜歡看二嫂對二叔撒嬌」、「純純的千金刁蠻小姐，一把年紀了還會和羅嘉良發脾氣撒嬌」、「很單純，上一秒還在發脾氣，下一秒就嘟嘴」。

家族榮耀之繼承者丨安安姐掌摑阿佘

其實安安姐自出場以來，一直大方地大派各式各樣「誇張表情包」，並在社交網引發不少轉發及迴響，安安姐也曾在訪問中笑言，其他人在片場看她拍戲都會覺得很搞笑。

安安姐除搞笑還有暖心一面，事緣今晚播出的第19集會有一場安安姐掌摑阿佘的戲份，而在日前曝光的拍攝花絮中，為求效果逼真，安安姐按劇組要求連續四下大大力真‧掌摑阿佘，現場收音亦清楚聽到很大力的啪啪聲，相當震撼。

最新影片推介：鄭則仕專訪

被打到「頭都側埋」的阿佘，事後雖指自己被打至耳仔嗡嗡聲，但仍全程談笑風生，更搞笑地以「冤魂」tone慘叫一聲「二嫂~~」，十分爆笑。

至於受order打阿佘的安安姐，每次嗌cut機後必定第一時間捧著阿佘的臉加以安慰及錫錫，畫面相當有愛。

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