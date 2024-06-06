3款港人最愛早餐營養不達標　營養師：可配這飲品補充蛋白質及鈣質

▲ 港人喜歡以麵包作早餐，最受歡迎的早餐首3位分別為方包或多士、三文治及港式鹹包，惟其營養價值遠低於標準（iStock圖片）

不少人因晚起床、太匆忙而無時間吃早餐，近年流行的168斷食法亦使不少人選擇不吃早餐。但即使有吃早餐的習慣，港人最愛的三文治拼奶茶、雞尾包或叉燒包，又是否健康？立即交由營養師教授早餐營養秘訣，並教大家如何挑選有營早餐。

為了解港人的早餐習慣和營養認知，菲仕蘭委托浸大社會科學研究中心於今年2至3月進行「早餐飲食習慣調查2024」。調查以網上問卷形式進行，共訪問474人，當中包括4至12歲小孩的家長、13至17歲年輕人及18至44歲成人3個組別。

單吃包點未達營養標準

調查發現，港人喜歡以麵包作早餐，最受歡迎的早餐首3位分別為方包或多士（白麵包、牛油方包、奶油或奶醬多等）、三文治（腿蛋、芝腿餡等）及港式鹹包（吞拿魚、餐肉包、叉燒包等）。

▲ 註冊營養師詹兆洲指一份有營養的早餐需提供碳水化合物、蛋白質及鈣質，並各佔每日所需攝取量之 20%。

註冊營養師詹兆洲指，一份有營養的早餐需要提供碳水化合物、蛋白質及鈣質，並各佔每日所需攝取量之20%。惟上述3款包點於碳水化合物、蛋白質、鈣質含量上，均不足以成人每日所需攝取量的20%。以一個114克的叉燒餐包為例，其碳水化合物及蛋白質僅含約17%，鈣質更低至3%左右，營養價值遠低於標準。

除此之外，6成人早餐飲品為水，其次為果汁和奶茶，分別佔約2成左右。近7成人進食早餐時沒飲用牛奶的習慣，調查發現其蛋白質或鈣質攝取量不足以滿足早餐所需營養需求。相反，早餐有飲用牛奶的人士僅有14%蛋白質或鈣質攝取量不足。

拆解3款人氣早餐營養價值

兩塊花生醬白麵包（106克）

碳水化合物佔17.29%；蛋白質佔17.75%；鈣質佔13.37%

一份火腿三文治（112克）

碳水化合物佔17.18%；蛋白質佔16.9%；鈣質佔12.8%

一個叉燒餐包（114克）

碳水化合物佔16.17%；蛋白質佔17.87%；鈣質佔3.56%

＊若單單以此3款食物作早餐，其碳水化合物、蛋白質及鈣質含量，均低於每日所需攝取量20%的標準。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

宜搭配牛奶好處多

詹兆洲建議大家除了選擇有營食材，早餐亦宜搭配一杯240毫升牛奶。因牛奶含多種營養成分，包括鈣質、蛋白質、磷及維他命D，有助維持身體健康，對正值骨骼發育發展階段的兒童及青少年尤其重要。

「蛋白質有助肌肉生長及復元，另可保持皮膚彈性、有效補水。而攝取足夠的蛋白質更可提供飽肚感，對兒童情緒和集中力有幫助，藉以提升學習效率和表現；鈣、磷亦有助骨骼成長和牙齒健康，磷更可為身體補充及釋放能量，促進新陳代謝、幫助營養補給。」他提醒家長可循衞生署建議，每日為子女準備兩份奶類，以攝取均衡營養。

他續分享，一般成人即使選擇叉燒餐包作早餐都好，只要配一杯240毫升牛奶，鈣質攝取量便能由約3%大幅增加至37%，蛋白質及碳水化合物攝取量亦分別增至30.6%及20.5%，輕鬆達致早餐所需的營養需求。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5