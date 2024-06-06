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家長日︱Angelababy高調出席兒子學校活動　卻被家長批評衣著過於暴露不得體

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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Angelababy出席兒子國際學校活動，衣著被批不得體太暴露。

Angelababy與黃曉明2022年1月份官宣離婚後，兩人共同撫養兒子小海綿。雖然做藝人工作繁忙，但Angelababy仍會抽空出席小海綿學校活動。Angelababy日前再次現身兒子學校，參加一年一度的義賣活動，不過卻因當天的衣著被家長狂批「不得體、太暴露」。

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活動當日，Angelababy穿上紫色吊帶背心裙，悉心打扮出席兒子的學校活動，她雖戴上口罩，但卻在左邊面頰貼了一新月型圖案閃片，加上頸上的大條彩珠鍊，十分搶鏡，全身上下散發出明星的風範。

活動中，baby的出現令很多家長舉機拍攝，導致片段在網上流傳。有網民見到baby的衣著，批評她穿著「不得體、太暴露」；有家長指在學校這種公眾場合，尤其是在眾多男家長面前，穿著吊帶裙顯得不得體，「穿著過於隨意！是不是有點太露了！」對此有粉絲幫baby反擊：「會不會管太寬？」、「根本雞蛋裡挑骨頭」。

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入讀上海老牌國際學校

黃曉明同Angelababy的兒子小海綿早前被爆入讀上海中學國際部的一年級，每年學費14萬人民幣（約15萬港元），該校可直上高中，12年學費一共180萬人民幣(約198萬港元)。

學費詳情3級收費

上海中學國際部是上海老牌的國際學校，目前在當地有4所學校，分別是徐匯校區、張江校區、臨港校區和虹口校區，有指小海綿是就讀徐匯校區的總校，學校收費分三級制，小學階段一年級至五年級，每學期收費為7萬人民幣(約75,000港幣)，一年就是14萬人民幣(約15萬港幣)，而主要招生對象是在滬工作的外籍人士或港澳台人士的子女，而想做插班生的話，面試主要考漢語、數學、英語。G10及以上需增加物理和化學。

學費詳情班級學費

  • 小學段(1-5年級)每學期7萬人民幣(1年2個學期)
  • 初中段(6-8年級)每學期7.5萬人民幣(1年2個學期)
  • 高中段(9-12年級)每學期7.8萬人民幣(1年2個學期)

 

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