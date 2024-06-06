死因研訊｜婦主動脈剝離送院翌日亡　死因庭裁定死於自然

▲ 死者丈夫（中）丈夫孫智聰。（梁錦麟攝）

57歲家庭主婦於2021年因胸口痛而送往瑪嘉烈醫院，翌日離世，死因為主動脈剝離帶心包積血。死因庭早前展開研訊，死因裁判官今（6日）裁定死者死於自然，指主動脈剝離罕見但帶有災難性後果，且死亡率高。死因裁判官表示，死因庭過往曾處理相關個案，建議醫管局提高警覺，以及在懷疑病人患上急性心臟疾病後加強監察等。死者丈夫於庭外表示，擔心局方能否於事件中汲取教訓。

女死者潘玉玲，終年57歲，生前患有子宮內膜癌，因心口痛於2021年12月4日送往瑪嘉烈醫院，翌日離世，死因為主動脈剝離帶心包積血；聆訊不設陪審團，醫管局被列作有利害關人士。

死因裁判官裁決時指，主動脈剝離罕見但帶有災難性的後果，且死亡率高，若得不到及時治療，死亡率可達至5成。此外，主動脈剝離的特徵與普通疾病相似，令醫護人員難以察覺，在本案中，死者由胸口痛至離世，相隔不足24小時。

死因裁判官裁定死者死因為主動脈剝離帶心包積血，考慮早前法醫亦供稱此乃身體自然疾病，裁定死者死於自然。

死因裁判官向醫管局提出3項建議，包括若病人投訴胸口出現撕裂性痛楚且伸延至背部，醫護應提高警覺及考慮是否主動脈剝離；醫護應對比新舊X光片，以確定病人縱膈腔有否擴大；以及若醫生懷疑病人患急性心臟疾病，應安排接駁心臟監察儀器，並每隔4小時檢查心電圖及檢驗心臟酵素；以及醫生口頭處方藥物後，應在切實可行的情況下，盡快會見病人。

死因裁判官裁決後慰問家屬，指事件實屬不幸，但並不符合法律定義下的「死於不幸」，過往死因庭曾處理不少因主動脈剝離而離世的個案，不少家屬亦會對此疑問，希望是次聆訊可協助家屬了解事件的來龍去脈。

死因裁判官又指，明白家屬的傷痛仍然存在，但有些事件發生後，亦是一種試煉，希望家人可以心存平安，又希望家人可以將法庭的慰問、安慰帶給其他親友，冀醫學早日發展致至能快速發現主動脈剝離的程度。

死者丈夫孫智聰於庭外表示，在家屬角度來說，事件屬於不幸。死因裁判官曾提及過往曾處理不少相類事件，質疑醫管局及前線醫護人員有否從過去裁決汲取教訓，擔心局方能否從太太的死亡事件中汲取教訓，質疑下次發生類似事件時，會否由罕見變成合理化。

法醫鍾雅如早前供稱，解剖結果顯示死者心包腔內有300毫升血液，近主動脈根部有血管內膜撕裂，冠狀動脈沒有閉塞，未發現有心肌梗塞，死因為主動脈撕裂剝離致心包積血，是身體自然產生的疾病。

專家證人、心臟科專科醫生譚廣明早前供稱，若及早發現大動脈撕裂，死亡率仍可達致5成。譚又指，譚指每1,000名病人中，有5人主動脈撕裂，當中有1人死亡，以及急性心臟病病人的病情轉變可以非常快，在國際指引下，被懷疑有心臟病的病人需要接駁心臟監察儀器。

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記者：梁錦麟