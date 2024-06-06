控煙｜短期推10控煙措施　全面禁電子煙等及禁排隊吸煙

▲ 吸煙人士。（曾耀輝攝）

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局等部門今日（6日）公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。最新控煙策略將訂出短、中、長期措施，希望達致無煙香港。

短期方面，會推出10項措施，包括全面禁止電子煙和加熱煙等另類煙草產品、考慮禁止排隊時吸煙、增加禁煙區、提高違例罰款及持續檢討煙稅等，以爭取在年底向立法會提交修例建議，在本立法年度內通過，以達致政府早前訂下目標，要在2025年將吸煙率降至7.8%。

10項措施：

引入完稅標籤制度，有系統識別未完稅及已完稅香煙，提升執法成果；同時提出修例，當零售點的香煙售價低於煙稅，就需證明煙草已完稅，舉證的責任在於商戶；

走私未完稅煙的罰則擬提高 ，建議由最高罰款100萬元及入獄2年，增至罰款200萬元及入獄7年，並列入有組織及嚴重罪行附表，執法機構可凍結相關犯罪人士資產；

研究提高攜帶超過指定數量自用香煙入境的罰款至適當水平；

實施全煙警示包裝；

禁止排隊時吸煙行為，會以循序漸進方式立法規管，首階段先在乘坐交通工具地點、進入指定處所如遊樂場、醫療機構、主題樂園、公眾游池等地方實施；

擴大禁煙區，幼兒中心、學校、安老院舍、公營醫療設施的出入口會劃為禁煙區；

在指定禁煙區吸煙的罰則，建議由1500元倍增至3000元；

進一步禁止以任何方式管有另類煙，相關法例會在指定日期後生效

禁止薄荷煙、水果煙等加味煙，政府指加味煙對年輕人及女性的影響尤其大，而此類香煙手法是意圖以添加劑，用獨特氣味掩蓋香煙的刺喉味道，減低市民的意識，令人更易上癮及難戒煙；

禁止向未成年人士提供煙草產品

醫務衞生局長盧寵茂指，每2個長期吸煙者當中，有1人提早死亡，公眾諮詢結果顯示，超過九成受訪者支持進一步降低吸煙率。

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