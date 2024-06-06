  • 28°C
香港時間 : 2024606日 (四) 17:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

控煙｜短期推10控煙措施　全面禁電子煙等及禁排隊吸煙

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

吸煙人士。（曾耀輝攝）

港府期望2025年吸煙率降至7.8%，醫務衞生局等部門今日（6日）公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施。最新控煙策略將訂出短、中、長期措施，希望達致無煙香港。

短期方面，會推出10項措施，包括全面禁止電子煙和加熱煙等另類煙草產品、考慮禁止排隊時吸煙、增加禁煙區、提高違例罰款及持續檢討煙稅等，以爭取在年底向立法會提交修例建議，在本立法年度內通過，以達致政府早前訂下目標，要在2025年將吸煙率降至7.8%。

10項措施：

  • 引入完稅標籤制度，有系統識別未完稅及已完稅香煙，提升執法成果；同時提出修例，當零售點的香煙售價低於煙稅，就需證明煙草已完稅，舉證的責任在於商戶；
  • 走私未完稅煙的罰則擬提高 ，建議由最高罰款100萬元及入獄2年，增至罰款200萬元及入獄7年，並列入有組織及嚴重罪行附表，執法機構可凍結相關犯罪人士資產；
  • 研究提高攜帶超過指定數量自用香煙入境的罰款至適當水平；
  • 實施全煙警示包裝；
  • 禁止排隊時吸煙行為，會以循序漸進方式立法規管，首階段先在乘坐交通工具地點、進入指定處所如遊樂場、醫療機構、主題樂園、公眾游池等地方實施；
  • 擴大禁煙區，幼兒中心、學校、安老院舍、公營醫療設施的出入口會劃為禁煙區；
  • 在指定禁煙區吸煙的罰則，建議由1500元倍增至3000元；
  • 進一步禁止以任何方式管有另類煙，相關法例會在指定日期後生效
  • 禁止薄荷煙、水果煙等加味煙，政府指加味煙對年輕人及女性的影響尤其大，而此類香煙手法是意圖以添加劑，用獨特氣味掩蓋香煙的刺喉味道，減低市民的意識，令人更易上癮及難戒煙；
  • 禁止向未成年人士提供煙草產品

醫務衞生局長盧寵茂指，每2個長期吸煙者當中，有1人提早死亡，公眾諮詢結果顯示，超過九成受訪者支持進一步降低吸煙率。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

人口 醫務衞生局 煙草產品 盧寵茂 香港 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學