時尚話題｜CHANEL創作總監Virginie Viard突離職　繼任人選：Celine的Hedi Slimane？

▲ CHANEL的創作總監Virginie Viard突然離任。（圖片法新社）

時裝界重磅消息一則，自CHANEL的「老佛爺」Karl Lagerfeld逝世後，由他的得力助手Virginie Viard接手，5年過後，今天這位於CHANEL工作了30年的女性創作總監Virginie Viard宣告離職，意味著這個超級品牌即將進入一個改朝換代時代，究竟接任人選是誰？品牌的服裝會否來個大變天，大家不妨拭目以待。Virginie Viard可說是由「做女」的年代已經在CHANEL工作，時為1987年，最初的她在CHANEL的刺繡部當實習生，及後因為得到Karl Lagerfeld的賞識加盟Chloe。

▲ 早前傳來消息Hedi Slimane將會入駐CHANEL，今日宣布Virginie Viard（左）離職，空穴來風、未必無因。（圖片品牌提供）

去到1997年，她回到CHANEL成為Karl的左右手，Karl只要將草圖交給Virginie手上，她就會由選布、到和裁縫溝通、甚至各大部門的流程都一一瞭如指掌，製成品指日可待，因此，「老佛爺」逝世後，要找一位繼承者而又能夠不花時間而了解各大部門流程的，實在只有Virginie可以做到。

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今次Virginie的離職，正所謂「空穴來風、未必無因」，因為早前有小道消息傳來Celine的Hedi Slimane將會過檔CHANEL，只不過CHANEL的總裁Bruno Pavlovsky在一次出席公開場合否認而已，如今Virginie的離開，雖然品牌透露計劃在適當時機組成全新創意團隊，但真的會否如之前傳聞Hedi Slimane入駐品牌？還是另一個Plan B，剛離開Valentino的Pierpaolo Piccioli將會蟬過別枝？甚至是大家估不到的人選？相信很快便有答案。