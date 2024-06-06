  • 28°C
香港時間 : 2024606日 (四) 17:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚話題｜CHANEL創作總監Virginie Viard突離職　繼任人選：Celine的Hedi Slimane？

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

CHANEL的創作總監Virginie Viard突然離任。（圖片法新社）

時裝界重磅消息一則，自CHANEL的「老佛爺」Karl Lagerfeld逝世後，由他的得力助手Virginie Viard接手，5年過後，今天這位於CHANEL工作了30年的女性創作總監Virginie Viard宣告離職，意味著這個超級品牌即將進入一個改朝換代時代，究竟接任人選是誰？品牌的服裝會否來個大變天，大家不妨拭目以待。Virginie Viard可說是由「做女」的年代已經在CHANEL工作，時為1987年，最初的她在CHANEL的刺繡部當實習生，及後因為得到Karl Lagerfeld的賞識加盟Chloe。

早前傳來消息Hedi Slimane將會入駐CHANEL，今日宣布Virginie Viard（左）離職，空穴來風、未必無因。（圖片品牌提供）

去到1997年，她回到CHANEL成為Karl的左右手，Karl只要將草圖交給Virginie手上，她就會由選布、到和裁縫溝通、甚至各大部門的流程都一一瞭如指掌，製成品指日可待，因此，「老佛爺」逝世後，要找一位繼承者而又能夠不花時間而了解各大部門流程的，實在只有Virginie可以做到。

點擊圖片放大
+3
+2

今次Virginie的離職，正所謂「空穴來風、未必無因」，因為早前有小道消息傳來Celine的Hedi Slimane將會過檔CHANEL，只不過CHANEL的總裁Bruno Pavlovsky在一次出席公開場合否認而已，如今Virginie的離開，雖然品牌透露計劃在適當時機組成全新創意團隊，但真的會否如之前傳聞Hedi Slimane入駐品牌？還是另一個Plan B，剛離開Valentino的Pierpaolo Piccioli將會蟬過別枝？甚至是大家估不到的人選？相信很快便有答案。

相關文章

時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣
12:17 2024/06/05
時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣
時尚速報｜謝霆鋒帶Gucci吉祥物登機　細數LV+Prada+Balenciaga名牌bag charm
13:59 2024/06/03
時尚速報｜謝霆鋒帶Gucci吉祥物登機　細數LV+Prada+Balenciaga名牌bag charm
時尚速報｜Max Mara副線夥京都兩大工藝廠房　推日本和服絲綢手袋
15:44 2024/05/28
時尚速報｜Max Mara副線夥京都兩大工藝廠房　推日本和服絲綢手袋

你可能感興趣

時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣
12:17 2024/06/05
時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣
時尚速報｜謝霆鋒帶Gucci吉祥物登機　細數LV+Prada+Balenciaga名牌bag charm
13:59 2024/06/03
時尚速報｜謝霆鋒帶Gucci吉祥物登機　細數LV+Prada+Balenciaga名牌bag charm
時尚速報｜Max Mara副線夥京都兩大工藝廠房　推日本和服絲綢手袋
15:44 2024/05/28
時尚速報｜Max Mara副線夥京都兩大工藝廠房　推日本和服絲綢手袋
時裝服飾 手袋 CHANEL 時裝服飾種類

最高瀏覽

藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學