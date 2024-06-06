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怪獸家長｜小三男生掌摑副校長5巴掌　暴躁媽媽到校再打班主任：校方管教不善

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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南韓有小學3年級男童郁手摑副校5巴掌，無理媽媽之後到校再打班主任。（istock圖片）

學校學生眾多，難免會有叛逆學生出現，韓國便有小學發生一宗離譜事件，一名3年級男童在上課時無故早退，被副校長攔截下竟多次向對方吐口水、咬手臂，甚至掌摑。家長到達學校後亦向男童班主任動粗。兩人對校內職員動粗的影片透過媒體曝光後引發公憤。

3年級男童無故早退 副校阻止被掌摑

綜合CBS No Cut News等韓媒報道，事件發生於全羅北道全州市一所小學，從全北教師工會公布的影片中可見，該名小學3年級男童一開始在課室後方班主任的座位上，打電話要爸媽到校接他回家，這時班主任則在一旁指責他辱罵同學及毆打老師。當男孩掛掉電話，發現有鏡頭在錄影後，上前打算奪過，導師想制止他時，男童隨即大喊「放開」後抽身，之後就一掌擊落正錄影的相機。

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男童之後離開教室，走到走廊上，副校長也前來制止他無故早退，這時男童卻伸手掌摑副校長5次，還反駁「對啦，我就是甩巴掌了」，「你這狗崽子」。拍攝者聽到後亦倒抽一口氣。

校方透露，男童的離譜舉動持續到停車場，途中不僅對副校長吐口水，還張口咬對方手臂，最終不理他人制止早退回家。不久後男童母親亦趕到學校，對班主任動粗，對此班主任已向警方報案。

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男童曾因鬧事被強制轉學

實際上，這名男童並非初次犯事，他在上一所就讀學校亦曾鬧事，5月14日才剛被強制轉學至事發學校，但仍經常在課室內惹禍。若然班主任試圖制止，家長就會指校方不當管教和虐童，甚至向警方報案，同班同學的父母已向教育廳要求將男童隔離。

被男童掌摑的副校長於事後受訪時表示，男童最需要的是接受治療，但最大的困難是家長不同意，即使校方多次與男童母親進行面談，家長仍認為是校方管教不善所致。

校方已向全洲教育支援廳申訴男童行為侵害教權，教師工會委員長亦強調，需立刻對男童採取行動，因校方曾多次要求家長管教，惟男童沒有改變，家長不理會的行為如同放任兒童不管。

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