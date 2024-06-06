反恐首案｜證人否認是同謀者「第二把交椅」　稱欲為社運出力加入組織 

▲ 7名男女首被控《反恐條例》一案今日於高院踏入第29天審訊。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（6日）於高院踏入第29天審訊。已認罪的彭軍壕續以控方證人身分續作供，彭指欲為社運「做返啲嘢」而加入同謀者吳智鴻所屬的組織，但否認是吳的「第二把交椅」。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

認罪被告彭軍壕今接受賴振邦一方盤問。彭日前供稱，他在2019年加入一個由「大嚿」任金主及發起的新組織，當中的隊伍包括吳智鴻團隊和「蜘蛛隊」。

彭今指，該組織沒被命名，吳在7.21事件後召開緊急會議，稱想在7月27日「吹大雞」入元朗報復，吳指組織「吹盡雞」可召喚200人。彭指，組織有人派發迷彩背心及防毒面具等裝備，他取了但在行動當天沒使用。辯方指，彭為了淡化其參與程度才說沒有使用，彭不同意。

彭又供稱，他加入新組織因為想為反修例運動「做返啲嘢」，沒想過做可能會傷害到人的事，他以為新組織類似鐵馬組，沒問吳組織成立的目的。彭指，台灣軍訓費用由「大嚿」出資，是組織的活動，組織的其他活動

被問到為何不以個人身分參與運動而要加入組織時，彭稱相識的人較有默契，大家知道各自分工時做事會更有效率。彭同意組織的行動激進，需要金主支持。

辯方另指，8月底的Red Mr會議上，沒人提及台灣軍訓，當天只是與「屠龍」隊長黃振強見面，彭不同意。彭同意，吳在一個會議上提到在美國入槍，吳信任他，但否認自己有如吳的「第二把交椅」和「左右手」。

辯方另就台灣軍訓燒槍一事盤問，彭指燒槍地點比西貢試槍的地方更隱蔽，該處位於高架橋下，外圍靠近車路，但有高壆遮蔽。

辯方質疑，彭等人為何不擔心被人看見或聽到燒槍，彭指附近沒有住宅或商店，他留意到車路半小時沒車行駛。辯方指，沒理由在光天化日下燒槍，彭否認。辯方另指，軍訓中沒有擲汽油彈或鋁熱彈，彭否認。

辯方亦指，賴、吳及呀文在宿舍沒談論過破壞和迫政府妥協，彭否認。

聆訊明（7日）續。

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記者：陳曉欣