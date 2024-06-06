海外法官辭任︱終審法院非常任法官郝廉思和岑耀信請辭　李家超、張舉能表示遺憾

▲ 終審法院非常任法官岑耀信、郝廉思據報已辭任。

來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）已分別向行政長官提出請辭。特首李家超、終審法院首席法官張舉能表示遺憾。

郝廉思稱是因為香港的政治狀況而辭職，但對香港終院及法官獨立性仍充滿信心。

李家超表示：「香港的政治制度，自香港回歸日起，按《基本法》有完整的制度安排。香港是中華人民共和國的特別行政區，行政、立法、司法的制度和權力，在《基本法》明確列明；市民依法享有的人權自由亦在《基本法》明確列明，包括《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港所規定的人權和自由。這些制度由《基本法》頒令實施至今天，沒有改變，將來亦不會改變。」

李家超強調，法院獨立公平審判案件不受干預沒有任何改變，唯一不同的，是國家安全已得到更有效保障。

張舉能稱，多年以來，包括郝廉思和岑耀信在內的海外非常任法官對終審法院的工作貢獻良多，香港司法機構對此表示謝意。張強調，司法機構致力維護香港的法治，以及受《基本法》保障的獨立司法制度。所有法官和司法人員會繼續緊守司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義

張：不會因人員變動影響運作

現時終審法院有四位本地非常任法官和八位其他普通法適用地區的非常任法官。張舉能說，香港亦將繼續任命其他普通法適用地區的合適人選出任非常任法官。他有信心，終審法院會繼續全面履行作為香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動而影響運作。

75歲（1948年12月出生）的岑耀信2019年獲委任為終審法院非常任法官。其任期在2022年延續3年。

現年83歲（1941年5月出生）的郝廉思，則是2011年成為終審法院非常任法官，去年5月，行政長官接納終審法院首席法官建議，將其任期延續三年。

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