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海外法官辭任︱大律師公會深信不影響終院履職　律師會：對香港司法獨立充滿信心

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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終審法院現餘8位海外非常任法官。（資料圖片）

對於終審法院非常任法官岑耀信及郝廉思辭任，香港大律師公會稱，尊重二人的個人決定，並感謝他們對香港法理發展及法治作出的貢獻。公會深信，有關的辭任不會影響香港終審法院履行其司法職能，亦對司法獨立有絕對信心。

香港律師會表示，衷心感謝所有現任和前任非常任法官。律師會支持根據《基本法》 繼續保留海外非常任法官在香港司法公義中的角色，強調對香港的司法獨立和誠信充滿信心。

林定國：絕不會減損律政司維護法治決心

加上岑耀信及郝廉思，國安法生效後，已有5位海外法官辭職，終院海外非常任法官人數現為8人。

律政司司長林定國凌晨發聲明時表示，無論如何，這一事件絕不會動搖或減損律政司堅持維護法治，包括法院獨立司法權的決心和信心。

梁美芬指，對於有海外法官因政治情況而辭任感失望。(區綽彥攝)

梁美芬：對有海外法官因政治情況辭任感失望

基本法委員會委員、立法會議員梁美芬指，對於有海外法官因政治情況而辭任感失望。她認為，法官不應懼怕政治壓力，感覺是來自他們國家的政治壓力，令到法官作出辭任決定。她續指，普通法國家的法官與政府不是同一系統，英國法官也一樣，不需與國家政治立場捆綁。她認為，無論海外法官來自哪國，心應該以法律為準則，不是國家的政治狀況，令其作出對香港不利的判斷或說話。

 

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