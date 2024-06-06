  • 28°C
香港時間 : 2024606日 (四) 17:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搶人才｜人才辦6.12推線上直播招聘會　提供逾500個專業職位空缺

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

人才辦線上直播招聘會提供逾500個職缺。（人才辦圖片）

香港人才服務辦公室發言人今日（6日）宣布，將於下周三（12日）與香港和內地招聘平台合辦「我在香港挺好的」線上直播招聘會，提供逾500個職位空缺，並讓內地及亞洲其他地區有意來港發展的人才，加深了解香港不同行業的發展機遇。

人才辦「我在香港挺好的」線上直播招聘會，將於下周三下午2時30分在網上直播，有興趣人士可登入xjh.zhaopin.com/live/15861收看及參與，亦可參閱人才辦社交媒體了解活動內容。

6間香港大型公私營機構將參與其中，提供逾500個與人工智能、資訊科技及網絡安全、先進製造技術、生物醫學技術、航空、銀行、法律和人力資源等範疇相關的專業職位空缺。而勞工及福利局局長孫玉菡將為招聘會致開幕辭。

人才辦去年10月首次與保險業界合辦線上直播招聘會，發言人形容反應良好，吸引約3.9萬人次收看，收到逾3,000份職位申請。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：梁薾心

相關文章

【搶人才】截至3月底逾4.7萬高才抵港　李家超：獲批人士很有競爭力
16:40 2024/05/07
【搶人才】截至3月底逾4.7萬高才抵港　李家超：獲批人士很有競爭力
【搶人才】劉鎮漢：料人才峰會參與人數超預期　下半年到東南亞和歐洲辦講座推廣
13:24 2024/05/08
【搶人才】劉鎮漢：料人才峰會參與人數超預期　下半年到東南亞和歐洲辦講座推廣
【搶人才】人才辦：全球人才峰會兩日合共約4,900人次參與　博覽展逾8,600人次入場
19:53 2024/05/08
【搶人才】人才辦：全球人才峰會兩日合共約4,900人次參與　博覽展逾8,600人次入場

你可能感興趣

【搶人才】截至3月底逾4.7萬高才抵港　李家超：獲批人士很有競爭力
16:40 2024/05/07
【搶人才】截至3月底逾4.7萬高才抵港　李家超：獲批人士很有競爭力
【搶人才】劉鎮漢：料人才峰會參與人數超預期　下半年到東南亞和歐洲辦講座推廣
13:24 2024/05/08
【搶人才】劉鎮漢：料人才峰會參與人數超預期　下半年到東南亞和歐洲辦講座推廣
【搶人才】人才辦：全球人才峰會兩日合共約4,900人次參與　博覽展逾8,600人次入場
19:53 2024/05/08
【搶人才】人才辦：全球人才峰會兩日合共約4,900人次參與　博覽展逾8,600人次入場
就業 職位招聘 社交平台 航空 招聘會 孫玉菡 人工智能 勞工及福利局 香港 人力資源

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
藥物回收｜屈臣氏藥餘回收計劃　回收過期藥物兼賺易賞錢　18區回收點+參加方法一覽
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間12:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學