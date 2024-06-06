搶人才｜人才辦6.12推線上直播招聘會　提供逾500個專業職位空缺

▲ 人才辦線上直播招聘會提供逾500個職缺。（人才辦圖片）

香港人才服務辦公室發言人今日（6日）宣布，將於下周三（12日）與香港和內地招聘平台合辦「我在香港挺好的」線上直播招聘會，提供逾500個職位空缺，並讓內地及亞洲其他地區有意來港發展的人才，加深了解香港不同行業的發展機遇。

人才辦「我在香港挺好的」線上直播招聘會，將於下周三下午2時30分在網上直播，有興趣人士可登入xjh.zhaopin.com/live/15861收看及參與，亦可參閱人才辦社交媒體了解活動內容。

6間香港大型公私營機構將參與其中，提供逾500個與人工智能、資訊科技及網絡安全、先進製造技術、生物醫學技術、航空、銀行、法律和人力資源等範疇相關的專業職位空缺。而勞工及福利局局長孫玉菡將為招聘會致開幕辭。

人才辦去年10月首次與保險業界合辦線上直播招聘會，發言人形容反應良好，吸引約3.9萬人次收看，收到逾3,000份職位申請。

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責任編輯：梁薾心