蔡天鳳案｜前家姑涉妨礙司法公正　准保釋至8.1再訊

▲ 被告李瑞香續准保釋候訊。（梁錦麟攝）

28歲名媛蔡天鳳涉遭前夫鄺港智一家殺害案，死者前家姑涉催促兒子鄺港智離開即將被調查的地點，被控1項妨礙司法公正罪，案件今（6日）於區域法院再訊。辯方申請押後，以參考相關案件，再向被告提供更全面法律意見，法官遂將案件押後至8月1日再訊，被告准以原有條件保釋。

被告李瑞香（63歲）報稱退休人士，被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。辯方今申請押後案件至8月1日，以參考相關案件後，再向被告提供更全面法律意見，另有保釋申請。法官則問及該案與本案有何關係，辯方則指，本案被告被指妨礙司法公正，其被指稱的行為與另案有關。

法官則指，根據案件進展，另案應未能於8月1日完成相關程序。辯方同意說法，並指屆時應可索取相關文件。控方不反對押後，法官遂將案件押後至8月1日再訊，被告續准以原有條件保釋。

控罪指，被告於2023年2月22日至23日期間在香港，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後可能引起的法律程序，即催促鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料或提供虛假或誤導的資料。

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