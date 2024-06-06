巴黎奧運｜港協暨奧委會展開商場巡迴推廣活動　凝聚市民支持港將

▲ 港協暨奧委會展開「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴推廣活動。（港協暨奧委會圖片）

巴黎奧運下月26日揭幕，為凝聚市民對港隊運動員的支持，港協暨奧委會今日（6日）起至8月，展開「邁向巴黎奧運 Road to Paris」巡迴推廣活動，於多個地點舉辦連場以奧運及體育為主題的活動，包括展覽及互動攤位遊戲、運動員相展、運動體驗、運動員分享會等；啟動禮今早於觀塘apm舉行。

目前港隊已於羽毛球、單車、劍撃、體操、賽艇、帆船、游泳、乒乓球、跆拳道、三項鐵人及滑浪風帆項目，奪得超過30張巴黎奧運入場券。港協暨奧委會於6至8月期間，於多個地點展開「邁向巴黎奧運Road to Paris」系列推廣活動，帶動社區體育氣氛。

其中首站為新地旗下apm商場，即日起至下周三（12日）會展出中國香港代表團曾參與的國際大型綜合運動會的聖火火‍炬，且有考驗速度與反應的遊戲攤位及運動體驗，參加者可在「衝浪奪牌大挑戰」，體驗風帆運動員乘風破浪的感覺，完成活動更可下載與港隊吉祥物「堅仔」的合照；「速遞祝福馬卡龍」則讓參加者自行組合祝福字句，為運動員送上祝福。

現場又設具巴黎及奧運特色的主題「打卡位」，港隊吉祥物「堅仔」更會不定時亮相，與市民互動、大派精美紀念品，讓大家親身體驗奧運的熾熱氣氛。

下一站東港城（坑口）則有「矚 · 動 · 奧運」運動員相片展覽，港協暨奧委會與5名攝影師攜手，為20多名港將拍攝破格創新的個人照，並製作訪問片段，由運動員細說夢想與目標。

港協暨奧委會會長霍震霆指，為凝聚社會對運動員的支持，會方在今屆奧運有嶄新安排，巡迴多個地點舉辦多元化的推廣活動，除了運動體驗和遊戲，也有以「奧運夢」為主題的運動員相片展覽、運動會火炬展覽等，邀請市民共同投入四年一度的體育盛事。會方亦一如以往，為出戰奧運的中國香港代表團提供全面支援，讓運動員無後顧之憂爭取佳績。

新地執行董事郭基泓則指，很高興跟港協暨奧委會合作，在旗下10個商場舉辦連串奧運造勢活動，新地各區商場都會直播賽事，同時推出一連串精彩推廣活動，希望借力體育盛事「拼經濟」，亦響應政府「香港無處不旅遊」的理念，透過商場網絡將盛事帶到各個社區，振興本地旅遊業及消費市道。

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責任編輯：梁薾心