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AI｜Meta推進階版生成式AI工具　CASETiFY率先使用提升廣告表現

休閒消費

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CASETiFY多年來一直與Meta合作

AI 一直是Meta的發展重心，不但能令平台上所顯示的內容更個人化、提高產品的安全性及公平性、創造更豐富的用戶體驗，更能協助企業觸及更多及廣泛的目標受眾。

Meta 最近推出進階版生成式AI（Generative AI）工具，包括完整圖像和文字生成，讓廣告商能配合相關廣告策略和解決方案，提升廣告成效，推進業務發展。

時尚生活品牌CASETiFY多年來一直與Meta合作，是率先使用Meta不同產品與創作工具的先驅。為了在網上平台突圍而出，有效觸及全球超過180個市場的消費者，近年品牌亦越來越著重其內容策略和廣告創意多樣化。
最近CASETiFY率先使用Meta最新的背景生成式AI工具，不但大大縮短製作廣告創意的時間，還提升了廣告投資回報率。
2022年底開始，CASETiFY亦透過Meta的進階高效速成購物宣傳活動（Advantage+ Shopping Campaigns）成功獲取新客戶，有效拓展海外市場，帶動業務增長。

Meta最新推出的進階版生成式AI工具

CASETiFY創辦人暨行政總裁吳培燊表示：「透過Meta 針對廣告客戶在AI方面的投資，CASETiFY能專注在創意及策略方面的工作，例如制定創意且多元化的策略，令業務穩健發展。最近測試顯示，Meta最新的背景生成式AI工具成功讓我們的廣告投資回報率提高13%。未來，CASETiFY將繼續優先投放更多的廣告預算於Meta Advantage+ Shopping Campaigns等工具，企業不單可透過Meta於生成式AI工具的投資去縮短廣告製作的時間，更能配合其一系列的Advantage工具以提升廣告表現。」

Meta最新推出的進階版生成式AI工具 ，能根據原圖自動生成多張配有不同背景、疊壓文字（text overlay）以及不同圖像尺寸比例的完整圖像。譬如一幅簡單的咖啡原圖，Meta生成式AI工具不但可輕易將背景換成田園風景，亦可配合不同的咖啡杯款式，創作出多個完整圖像讓廣告客戶選擇。在未來數月，品牌更可向系統輸入文字指令（text prompts），讓系統可更精準地創作出切合廣告需要的圖像。

品牌亦可在廣告圖像上使用設有10多款人氣字體選項的疊壓文字功能，再配合圖像放大功能，自由調整圖像尺寸比例，以配合不同平台如Instagram和Facebook上連續短片和動態消息的需要。

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