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美國女歌手Halsey自揭患罕見病　直言：很想同你們一起唱歌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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Halsey

現年29歲美國女歌手Halsey於前日（6月4日）在社交網站上載在自己在醫院的短片後，在昨日（6月5日）透露患紅斑狼瘡症與淋巴性增生性疾病。

Halsey表示：「我發覺大家都睇到我隱藏了好耐的消息，之前都不肯定應該分享多少。你們全部都很仁慈，所以想分享多少少。2022年，首次被診斷出系統性紅斑狼瘡，再加一種罕見T細胞淋巴性增生性疾病。」

然後，她再稱：「兩種病都受到控制或者退減緊，兩種病都好大機會跟我一世。經過艱難的開始，我在出色的醫生幫助下慢慢控制到病情。兩年後，我感到好了，我從未如此感恩可以投身音樂。我急不及待想回去屬於我地方：同你們一齊，唱歌同盡情大叫。」

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