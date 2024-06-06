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萬年｜菊梓喬剖白離巢原因　Hana不再執著獎項：俾個like我就可

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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曾有「劇集歌天后」之稱的菊梓喬（Hana），今年初宣布離開TVB Music Group，並轉投前星夢唱片高層何哲圖的星演國際，在樂壇重新起步的Hana，坦言過檔原因是想爭取更多音樂上的機會，可以做自己喜歡的音樂，而她現在亦學會不再執著，只簡單地要求樂迷能聽她的歌便如願。

無獨有偶，菊梓喬過檔新公司的第一首歌曲《萬年》，也是HOY TV外購劇《與鳳行》的主題曲，不過，Hana有感跟以前有許多不同。「今次和監製韋景雲傾了用新唱法，之前唱歌的發聲位會較高，今次刻意令聲音粗糙些，多點質感，做出比較raw 的味道，但這種方式也容易傷喉嚨，不可以亂用。」

菊梓喬轉會後首支新歌《萬年》面世　Hana專心創作：做自己喜歡的音樂

菊梓喬在樂壇重新出發。（曾耀輝攝）

放膽表達感受

她指出道時錄音比較乖，甚麼也聽從公司意見，現在會放膽表達自己的要求。「以前出歌太快太密，最高紀錄一個月出4首，早上收一首新歌曲詞，晚上就錄前一晚收到的另一首新歌，故沒時間消化歌曲意思和唱法技巧，像把歌曲浪費，就好像拍拖經常換男友，根本不能享受當中過程。」

Hana覺得最理想是可以3、4個月出一首歌，同時也明白現在資訊太快，也會擔心樂迷會否忘記她，所以就要看想主打哪一類觀眾。「現階段的我，希望能做一些耐聽的歌，就像自己喜歡的還是20年前的歌手。」原來Hana最鍾情是日式搖滾，現在到了新公司，也要力爭創作這類曲風。

菊梓喬推出新歌《萬年》。

曾被老闆鬧喊

自宣布離開TVB後，菊梓喬再度回歸前老闆何哲圖（Herman）麾下，難怪她說在新環境卻一切不感陌生，因為所有公司同事都是以前合作過，反而倍感親切。

提到老闆何哲圖，菊梓喬坦言對方是事業上的重要伯樂。「像我第一首電視劇主題曲《一輩子守候》，便是他指定由我唱；而我一首自己寫的歌，老闆也肯把它用作主題曲。」

菊梓喬明言在新公司，希望能夠更掌握自己的音樂方向。（曾耀輝攝）

她笑言：「不過老闆有時也會很專制、嚴謹，尤其以前會好惡，我試過因一些小事，讓他誤會了，更大聲鬧我，把我嚇到蹲下來哭，但他見我喊，也就心軟了。」

Hana說隨著人長大，對自己的工作會更多信心。「現在冇以前咁驚老闆，可能長大了，不再那麼緊張，會從容點看待事業，很多事控制不到，不如專心做好工作。」

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做家務減壓

菊梓喬曾經也十分執著，又常感到壓力，有段時間還病態式沉迷玩電子產品。「那時我經常同時拿著手機和平板電腦，不斷看社交平台、短片、劇集等，一晚可以連幾套劇，回想都覺得好變態，到有一日突然醒覺，決定放下手機，隨了工作，就不再沉迷上網。」

做藝人難免要面對網民評論，Hana亦學識放下。「我會留意網民的評論，好的當然開心，但不好的，也不會太過影響我。」

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至於獎項，她亦坦言不會太著緊。「現在資訊太多，我只希望繼續有人聽我的歌，或者給我的歌一個like和留言，已經很開心。」

面對壓力，她的減壓方法也很簡單，除了做運動、旅行，原來她亦鍾情在家執屋和洗碗。「我由細到大都是如此，最喜歡窩在家中做家務，覺得好治癒，亦鍾意行街市、煮飯，相信如果娶了我，都是很幸福。」Hana的從容，也反映在她的幽默感上。

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