海關戰線丨謝霆鋒演危險場面表現淡定　高空數十呎槍戰嚇怕衛詩雅

▲ 謝霆鋒主演並兼任《海關戰線》動作指導。

謝霆鋒在主演電影《海關戰線》內首度兼任動作指導，拍攝時霆鋒不斷來回片場和攝影機前，務求將每個動作做到創新、悅目及乾脆俐落，在畫面上力臻完美！

電影前段即見扣人心弦大場面，霆鋒與擁有強大軍火力量的不法分子槍戰，開工當日先拍霆鋒吊威也跳爬到貨櫃頂之上，其中一take霆鋒直言：「唔夠爽，即刻再嚟！」

▲ 《海關戰線》謝霆鋒

他笑言雖然有戴上防護墊，但不幸撞到的都是沒有防護墊的地方，拍攝期間，尚未埋位的衛詩雅（Michelle）現身片場，觀察她的男神霆鋒拍動作戲，她表示：「反正在休息室都是等，不如出來看看如何拍戲，學習一下。」

Michelle坦言，因為爆破場面及槍戰等，一直都有點害拍參與動作片，但就相當欣賞這種大場面，加上自己又鍾意吊威也，一於現場直擊男神被吊上貨櫃兼槍戰。

▲ 《海關戰線》謝霆鋒

霆鋒開槍意外擦傷

拍攝前，Michelle相當緊張，綵排時又擔心霆鋒，一旁的霆鋒回應：「這有什麼好擔心？！」Michelle說：「你一會拍攝時要做這個動作嗎？我會大叫出來『小心啊霆鋒』！」霆鋒續指：「這場已經很簡單，後半部分就要小心，會再辛苦點！今日有位武指因此而脫臼，已被送往醫院治理。」

當霆鋒投入拍攝時，Michelle看到緊皺眉頭並說：「好緊張，嚇死我，真的好危險！」而霆鋒在貨櫃頂開槍時意外擦傷手指，即時貼上藥水膠布免受細菌感染。

▲ 《海關戰線》謝霆鋒

至於一派淡定的霆鋒，憶述從影以來其中一個最危險場面：「《逆戰》有一場發生喺馬來西亞監獄，我跳出嚟跌落車尾箱，真係好難！」

他續指：「我諗唔算好高，大約有5、6樓層樓高，但係跳嗰個準繩度太緊要，因為我要跳穿一個鐵皮，中間空位只得我一個人咁闊，如果我啲手伸出去就劏手，又如果我跳前跳後少少，就頸同腳都會撞，而我從5、6層樓高跳落一個貨車車尾箱，又係前後左右多少少半尺都會甩手甩腳，由於空間狹窄，好容易撞到手腳，所以一定要跳得中！」

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使出最快捷身手

其實這幕槍戰場面，還有另一個非常艱險的動作，就是要在高空貨櫃傾側超過四十五度時施展靈活的身手，翻後筋斗墮下跌出貨櫃，難度指數和危險系數一樣高，眾人屏息以待凝視霆鋒的傾力演出。霆鋒從高空跌下的一套動作，只拍了三次，邱禮濤導演已滿意收貨，霆鋒更向導演表示：「已盡最大努力做出最快捷的身手。」

之後，霆鋒續拍從貨櫃高處墮下，跌在四驅車的擋風玻璃上再滑下，用手捉實車頂邊緣以免滑下。完成拍攝後，問到這場動作設計及演出，霆鋒說：「不困難，我覺得應該ok，因為（觀眾）很少見到這些動作。」

而當霆鋒跌出貨櫃時，威也回力令他撞到貨櫃，霆鋒瞬間以手肘頂着，問到有沒有受傷，他笑言：「這些不算是撞到吧！」有着多年經驗的霆鋒早已見慣不怪，必要時候都會好好保護自己。

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